Susana Díaz espera que Arrimadas "mantenga en el tiempo" su actitud de "generosidad" con España

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha vuelto este lunes a valorar la "generosidad" con España que, a su juicio, ha tenido la presidenta nacional de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, al apoyar la última solicitud de prórroga del estado de alarma que el Gobierno elevó la pasada semana al Congreso de los Diputados, y se ha mostrado esperanzada en que la líder del partido naranja "mantenga en el tiempo" esa actitud.

Así lo ha trasladado en una entrevista en la Cadena SER Andalucía, recogida por Europa Press, y al ser preguntada por la última prórroga del estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus, que contó con el apoyo de Cs.

Susana Díaz ha recordado que no ha tenido reparo en "agradecer públicamente a Inés Arrimadas su posición en dicha votación, entendiendo que "fue un acto de generosidad, y creo que es bueno que los partidos, unos a otros, reconozcamos en una situación como ésta cuando hay generosidad y las cosas se hacen bien", ha añadido la líder socialista.

La secretaria general del PSOE-A ha apostillado que "seguro" que a Arrimadas "le venía bien" ese sentido de voto "en el espacio de centro derecha que disputa", pero cree que la líder de Cs "no sólo pensó en que le venía bien, sino que también fue generosa con España, y eso es de agradecer, y el tiempo dirá si lo va a mantener en el tiempo o era sólo en esa circunstancia".

EL PP, "DESCOLOCADO"

"Yo espero que lo mantenga en el tiempo", ha manifestado Susana Díaz, que, frente a la actitud de Cs, ha señalado que el PP, que se abstuvo en la última votación para prorrogar el estado de alarma, "ha quedado muy mal, descolocado", y "se ha visto con claridad su falta de generosidad con España y de altura de miras", así como "el daño" que los 'populares' "pretendían hacerle a nuestro país".

En esa línea, ha lamentado que haya habido intervenciones que causan "estupor" y que "no tienen nombre" en el Congreso de los Diputados por parte de dirigentes políticos como los líderes del PP, Pablo Casado, o Vox, Santiago Abascal, y ha indicado que hay que procurar que eso no ocurra en el Parlamento andaluz, "no entrar en provocaciones ni en ningún tipo de guerra ni de conflicto estéril".

Por otro lado, a la pregunta de si cree que "debería explorarse" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado un acuerdo entre el PSOE y Cs, Susana Díaz ha respondido que "indudablemente", y que ella "siempre lo defendió".

"La aritmética variable de la que algunos hablan está ahí también", ha añadido la responsable socialista, que ha apostillado que "ojalá" Cs hubiera adoptado la actitud de ahora "antes de la investidura" de Pedro Sánchez.

Ha señalado que el anterior líder de Cs, Albert Rivera, "no lo vio", pero "parece que Arrimadas lo ha visto ahora", y "bienvenido sea". "Rivera experimentó a partir del 2 de diciembre (de 2018) en Andalucía un camino distinto que le llevó a lo que le llevó, y ella (Arrimadas) ha decidido ahora ocupar ese espacio de generosidad con España", ha valorado Susana Díaz antes de concluir insistiendo en desear que "sea duradero en el tiempo".