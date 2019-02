Susana Díaz destaca la "buena herencia" del PSOE-A en Junta y acusa a Moreno de "no gobernar, pasando semanas en blanco"

La secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reivindicado este viernes la "buena herencia" que ha dejado su partido en el Gobierno andaluz y ha acusado al nuevo jefe del Ejecutivo, el 'popular' Juanma Moreno, de "no estar gobernando", con semanas que están pasando "en blanco".

Durante su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, Susana Díaz ha querido dejar claro que los socialistas han reconocido la "legitimidad" del nuevo Gobierno andaluz de coalición entre PP-A y Ciudadanos (Cs) y "apoyado" por Vox. "Los socialistas hemos sabido aceptar la aritmética parlamentaria por encima de la legitimidad que te da ganar las elecciones", ha señalado la secretaria general, quien ha apuntado que además han sido "ejemplares" en el traspaso de competencias al nuevo Ejecutivo.

Asimismo, ha querido referirse a esos hombres y mujeres que permanecen en sus puestos en la Junta, a cargo de otras fuerzas políticas diferentes a la que militan, actuando de manera ejemplar. Ha indicado que para ella es un orgullo ver cómo los partidos que conforman el nuevo Gobierno andaluz quieren contar con secretarios generales, directores generales o delegados que nombró el anterior Gobierno del PSOE-A, lo que está poniendo de manifiesto, a su juicio, que esas personas fueron elegidas en su momento por su gran profesionalidad, su capacidad de trabajo y su trayectoria.

Para Susana Díaz, sin duda, así se rompe el "mito" o las "fake news" de la derecha sobre que la administración de la Junta en manos del PSOE-A era poco profesional, y que lo importante era la militancia en el partido. "Si hay gente a la que se le invita a seguir, es el reconocimiento de que estaban los mejores, que hacían grande a la Junta por su profesionalidad", según ha apuntado Díaz, quien ha agregado que se demuestra que para el PSOE-A lo importante siempre era Andalucía y que los cuadros que se elegían para la Junta era en función de la eficacia, la eficiencia y la profesionalidad.

Asimismo, ha expresado que también está "profundamente orgullosa" de que estos primeros días del nuevo Gobierno andaluz "todo vaya bien", como consecuencia del trabajo realizado por el anterior Ejecutivo del PSOE-A. Se ha referido a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que han salido esta semana (126.000 parados menos en 2018), a los buenos datos sobre el sector del turismo o al crecimiento en las empresas hasta niveles de antes de la crisis económica.

"Hemos dejado una buena herencia", según ha sentenciado Susana Díaz, quien ha destacado ante todo la "estabilidad" que su Gobierno aportó a la comunidad y que ha posibilitado los buenos datos económicos y del empleo. También ha señalado que los socialistas han dejado una Junta "saneada", con una deuda "inferior a la media".

Asimismo, ha señalado que los socialistas quieren que a esta comunidad le vaya bien hasta cuando no gobiernan, algo que les diferencia de la derecha. "En cambio, a algunos sólo les va bien ahora que no gobiernan los socialistas", ha apuntado la dirigente del PSOE-A, quien ha señalado que el nuevo Ejecutivo "no está gobernando" y están "pasando las semanas en blanco".

Se ha preguntado qué "es esto de que hasta el verano no hay presupuestos", y ha planteado si el nuevo Gobierno andaluz no sabe que en próximas fechas hay que aportar unos 200 millones de euros para los libros de texto; unos 250 millones para subida salarial de empleados públicos, o 39 millones de euros para la bonificación de matrículas universitarias.

"Eso se llama gobernar, gestionar y dar respuesta a las necesidades de las familias", según ha expresado Susana Díaz, preocupada por la "parálisis" del nuevo Ejecutivo.

Para Susana Díaz, las noticias que están llegando sobre las primeras medidas del nuevo Gobierno no están siendo "halagüeñas", como el hecho de que se quiera "vender" patrimonio de los andaluces para pagar la "rebajita" a los ricos (en referencia a la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones), o sobre una posible paralización de la subasta de medicamentos, lo que supondría "poner en manos" de las industrias farmacéuticas 400 millones.

Susana Díaz ha querido dejar claro que el PSOE-A va ejercer su labor de oposición de manera constructiva, firme y de manera vigilante para que no se den pasos atrás en los derechos de los andaluces.

"No vamos a estar en el no permanente, sino en el sí permanente en lo bueno para esta tierra", ha sentenciado Díaz, apuntando que esta actitud de los socialistas también los diferencia de una derecha que nunca ha pensando en la defensa de los intereses de Andalucía cuando estaba en la oposición.

Ha recalcado que los socialistas tienen una "responsabilidad enorme" porque son el gran partido de Andalucía, que tiene que hacer de "dique de contención" frente a la extrema derecha que entró por Despeñaperros.

UNIDAD PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Durante su intervención, la secretaria general también ha hecho un llamamiento a una gran movilización del partido de cara a las próximas elecciones municipales de mayo, y ha reclamado, ante todo, un proceso "ejemplar" para la configuración de las candidaturas a los ayuntamientos que se llevará a cabo en este mes.

Díaz ha indicado que hay que configurar unas candidaturas potentes, sólidas y que muestren lo mejor que tenemos los socialistas en Andalucía. Ha pedido a los candidatos y a las direcciones provinciales que este proceso sea ejemplar, que haya generosidad y que seamos capaces de poner los intereses de los ciudadanos por delante de cualquier otro tipo de interés.

"Todos tenemos que estar fortalecidos, unidos, en la misma dirección con las mejores candidaturas que se pueden ofrecer", ha sentenciado Susana Díaz, quien se ha mostrado convencida de que la inmensa mayoría de los socialistas quieren esto con el horizonte de que la inmensa mayoría de los ayuntamientos sean gobernados por el PSOE.

"Tenemos un proyecto político y sabemos lo que queremos hacer al frente de los ayuntamientos y diputaciones, pero primero tenemos que hacer un proceso ejemplar", ha recalcado Díaz, en relación con el proceso para configurar las candidaturas. "En las municipales es donde el partido sabe fajarse bien", ha apuntado Díaz.