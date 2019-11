Susana Díaz se defiende sobre los ERE y asegura que gracias a ella "no volverá a pasar"

La líder del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este jueves que la sentencia de los ERE no supone en su partido un fin de ciclo porque ese "fin de ciclo ya fue" y se produjo cuando José Antonio Griñán dejó la presidencia de la Junta y la de la formación.

Ese paso que dio Griñán propició la llegada al liderazgo de la federación andaluza y a la Presidencia de la Junta de Díaz, quien ha subrayado que entonces, al llegar a esos cargos, "no quedó nadie" de los que han sido condenados por la sentencia conocida este martes pasado.

La primera intervención pública de Díaz tras conocerse esa sentencia ha sido en La Sexta, donde ha recordado que durante su etapa como presidenta andaluza "ningún consejero ha sido imputado por nada".

Ha enmarcado las peticiones para que se aparte del PSOE de Andalucía "la derecha" y "quienes no logran ganar las elecciones", y así ha recordado que incluso con el juicio de los ERE abierto los socialistas han vencido en todos los procesos electorales.

Según ha señalado, "la gente" ha sabido distinguir que "lo que ha pasado duele" y que ella ha hecho cuanto ha estado en su mano para que "no vuelva a pasar" lo que las sentencias de los ERE han puesto de manifiesto.

Díaz ha reconocido que las condenas a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves han sido su momento más doloroso en "lo humano", y por ello ha pedido disculpas.

"No sólo he pedido perdón, sino que me he esforzado muchísimo en poner controles" para que no pueda volver a ocurrir un caso similar, ha asegurado.