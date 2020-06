Susana Díaz defiende la figura de Felipe González y pide "no llevar a categoría la opinión de un militante"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha defendido este miércoles la figura del expresidente del Gobierno socialista Felipe González, a quien "nadie puede cuestionarle lo que ha sido", al tiempo que ha asegurado que el PSOE es un partido "plural" y ha pedido "no llevar a categoría la opinión de un militante", todo después de que el secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, Eneko Andueza, reclamara ayer que en el PSOE le digan a González "que ya basta", si no se puede expulsar.

A preguntas de los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Susana Díaz ha expresado su "profundo respeto, reconocimiento y cariño" hacia González, a pesar de que hay veces que comparte cosas con él y otras que no. "Que le quiero es público y notorio, y yo he sufrido en mis carnes cuando él no estaba de acuerdo cosas que decía o hacía y lo manifestaba públicamente", ha explicado.

Además, ha señalado que con su trayectoria, "siendo el padre de la educación y la sanidad pública en España, es lógico que todos tengamos reconocimiento y respeto a sus opiniones aunque a veces se discrepe de ellas".

No obstante, y después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya sacado este asunto en el Pleno del Parlamento, durante la pregunta oral que le había planteado Díaz en la sesión de control, la líder andaluza del PSOE-A ha considerado que ha sido "patético" que el jefe del Ejecutivo andaluz "intente utilizar a González".

"Cuando la derecha pretende esconderse en líderes que ya son más que del PSOE para seguir en la escalda de crispación es que no se han enterado de lo que va este país", ha agregado Susana Díaz, que ha recomendado a Moreno seguir los pasos del presidente de Castilla y León para "la desescalada de crispación que demanda la gente".

A su juicio, "que Moreno se esconda detrás de una figura como González significa que malamente tiene que irle la cosa".

Y con todo, la secretaria general del PSOE-A ha sido clara al defender al Gobierno de España, "que está en el camino del rescate de las personas". "Hay dos líneas, la del líder del PP, Pablo Casado, que va a Bruselas a pedir que nos recorten a todos y que si nos dan dinero paguemos la familias, o la del Gobierno de España, que elige el camino social de rescatar a empresas y familias, el camino que España necesita y que los españoles demandan", ha abundado.

"Felipe González nos pertenece a todos, a veces se coincide y otras se discrepa, y España necesita el camino social que lidera el Gobierno central", ha afirmado Susana Díaz, que insiste en que "cuando la derecha se ve acorralada tira de cualquier cosa" y ahora "ese es el problema de Casado, que se ve acorralado porque incluso Moreno ha reconocido que el proceso de desescalada en España ha sido mejor que en otros países".

Por todo, ha pedido tanto a Casado como a Moreno y a otros líderes del PP, entre los que ha mencionado a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "tomen nota del presidente de Castilla y León para la desescalda de crispación".