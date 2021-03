Susana Díaz: La decisión sobre el futuro del PSOE-A se tomará en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha subrayado este lunes que la decisión sobre el futuro del partido en Andalucía la van a tomar los militantes de esta federación y ha insistido en que ella ya ha dicho lo que hará, en referencia a su intención de presentarse a las primarias.

"Serán los compañeros y compañeras militantes del PSOE de Andalucía quienes tomen la decisión del futuro de nuestro partido", ha recalcado en declaraciones a los periodistas en el municipio gaditano de Los Barrios, al ser preguntada sobre la reunión que Pedro Sánchez mantuvo el pasado 5 de marzo con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y la posibilidad de que éste le dispute el liderazgo.

"Verán, la decisión del futuro de Andalucía la van a tomar los compañeros y compañeras militantes del PSOE de Andalucía cuando llegue su momento; cuando toque ese congreso, serán ellos quienes tomen la decisión del futuro de nuestro partido y ahora yo no voy a perder ni un minuto en eso", ha señalado.

Según Díaz, el PSOE andaluz está centrado en la lucha de la pandemia, en el esfuerzo de ayudar a los andaluces, que lo están pasando muy mal, que están sufriendo una barbaridad".

"No voy a perder ni un minuto que no sea en ayudar a los andaluces, que sé lo que están pasando, me lo están transmitiendo cada día, en cada rincón", ha remachado.

Ha lamentado, en este sentido, que en el último año de pandemia de la covid "ha muerto en Andalucía un andaluz cada hora, uno por hora, y 55 se han contagiado cada hora, ese es el balance".

Por ello, ha pedido que "toda la fuerza, la energía y el talento esté centrado en la lucha de la pandemia".