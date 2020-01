Susana Díaz: "El PP se ha convertido en un plagio de la extrema derecha"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha denunciado este lunes lo que ha denominado el "veto parental" y, tras lamentar que se pretenda "reabrir" un debate de hace 40 años, ha criticado la posición del PP, formación que cree que se ha convertido en un "plagio" de la extrema derecha.

"El señor (Pablo) Casado se está haciendo un radical y si el PP se está convirtiendo en el instrumento que comparte el ideario de la extrema derecha es porque quiere hacerlo", ha dicho en declaraciones a los periodistas en Sevilla.

Según la dirigente socialista, la sociedad española "ya verá algo que es malo para nuestro país, y es que el PP, que siempre ha sido la alternativa de derechas al Gobierno socialista en España, se ha convertido en estos momentos en un plagio de la extrema derecha y ha hecho suyo el ideario de la extrema derecha".

Y ello, con "algunas frases que me han parecido muy gruesas, como la de Casado este fin de semana al decir 'un socialista no me va a decir...' ¡qué nos está diciendo a las madres y padres socialistas el señor Casado!", se ha preguntado.

La dirigente socialista andaluza ha acusado a quienes pretenden imponer el "veto parental" en la educación pública de no respetar la libertad de cátedra y el trabajo que hacen los consejos escolares, y ha exigido que se respete la Convención de los Derechos del Niño.

"Esto es un debate de quienes pretenden llevar su propia moral a las aulas y creo que es algo que la sociedad española no se merece", ha proseguido Díaz, quien ha asegurado que se pretende cuestionar si los niños tienen que ser protegidos y si sus derechos "tienen que ser blindados por parte del Estado y las instituciones o no".

Ha agregado que con este debate se intenta "confundir a la opinión pública", pues las actividades complementarias, a diferencia de las extraescolares, son "obligatorias y vinculantes".

"Este fin de semana, el señor Casado hablaba de que un padre o una madre puede decidir si su hijo va o no de excursión ¡por supuesto que sí, claro!, pero lo que ellos están planteando no es eso, sino si las asignaturas complementarias, que están en el currículum, pueden ser vetadas por parte de los padres", ha señalado.

"Evidentemente, igual que no se pueden vetar las asignaturas troncales, como es el caso de las matemáticas, tampoco se pueden vetar esas asignaturas complementarias, que son obligatorias, vinculantes y forman parte el currículum", ha insistido.