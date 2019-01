Susana Díaz apoya los Presupuestos del Estado pero pide algunas correcciones

PRESUPUESTOS 2019

La expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha apoyado hoy el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al asegurar que son "muy buenos" para esta comunidad, pero ha considerado que hay que hacer "algunas correcciones".,"Le he trasladado al Gobierno de España que va a tener todo nuestro apoyo porque son unos buenos presupuestos para Andalucía, pero he dicho que algunas correcciones hay que hacer, porque lo de Huelva no ha salid