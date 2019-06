Susana Díaz afirma que Rivera ha demostrado que ha "envejecido muy pronto: Ni viene ya a regenerar ni es política nueva"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha afirmado este miércoles que el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha demostrado que ha "envejecido muy pronto" y que ya ni viene a regenerar ni a hacer política nueva, lo que está teniendo claras consecuencias en las filas de su partido con las dimisiones que se están produciendo.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Susana Díaz ha indicado que dependiendo de un sitio u otro, Rivera tiene unos criterios u otros, porque para él sí había que abordar la regeneración en Andalucía después de 37 años de gobiernos socialistas, pero en Castilla-León, con unos 34 años de gobiernos del PP, no.

Asimismo, ha indicado que Rivera ya "no es política nueva" porque ahora todo es en función "de lo que le venga bien" y se ha olvidado de que Cs era un "partido liberal, moderno y que venía a dar estabilidad". Sin duda, según ha agregado, ya no apuesta por la estabilidad: "No asume que es tercera fuerza en España y, por lo tanto, no quiere que se forme gobierno".

"Ya ni regeneración ni nueva política, porque ha envejecido demasiado rápido", ha indicado Susana Díaz en referencia a Rivera, apuntando que es evidente que ello ha generado una "crisis importante" en Ciudadanos con la marcha de quienes ya no se ven representados por el partido. Ha apuntado que el propio Toni Roldán, que ha dejado el escaño en el Congreso y sus cargos en Cs, manifestó que este partido "ya no es naranja, sino uno más de los azules".

Preguntada sobre la posibilidad de que Unidas Podemos vote en contra de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ha indicado que no quiere pensar ni creer que ello pueda ocurrir. Ha lamentado que en estos momentos en este país haya todavía quien no entienda que la única alternativa de gobierno posible es el PSOE y que la gente votó con mucha claridad el 28 de abril y dijo que quería un gobierno socialista y con Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

Ha manifestado que los "numeritos" del resto de formaciones son unas de las cosas que provocan el descrédito, la desconfianza y el desapego de los ciudadanos hacia la política.

"Espero que nadie sea tan irresponsable de no permitir que se forme un gobierno cuando no hay alternativa", ha indicado Susana Díaz, quien ha recalcado que cuando uno no puede presentar una alternativa tiene que dejar que los demás gobiernen, porque eso es lo "legítimo y lo razonable" y los ciudadanos nos piden que tengamos sentido común.

Para Susana Díaz, no es normal tener que repetir elecciones en este país y no dejar que gobierne quien ha ganado las elecciones y, en este caso, "con esa claridad, porque Pedro Sánchez dobló en escaños a Pablo Casado": "El resultado ha sido tan claro y la gente habló con tanta claridad el 28 de abril que lo demás no tiene sentido".

Ha destacado la "responsabilidad" con la que está actuando Pedro Sánchez, que se va a presentar a la investidura, y no va a ser un "irresponsable, como otros lo han sido en España y en otros lugares del territorio cuando siendo la lista que ganó las elecciones dijeron pase de mí este cáliz y yo no me presento".