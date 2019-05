Susana Díaz acusa a Moreno de "convertir" Andalucía en el "cementerio de elefantes caídos del PP y de Pablo Casado"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que esté "convirtiendo" Andalucía en el "cementerio de elefantes caídos del PP y de Pablo Casado" y ha insistido en que "no tiene nombre" el cargo dado a quien fuera delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

"No es de recibo que una persona que ya ha pasado por el partido de Jordi Pujol y que no conoce de nada Andalucía vaya a representar a los andaluces ante Bruselas, ante el Comité de Regiones", ha lamentado Díaz, quien ha insistido en que Millo "no sabe que es lo que tenemos que pedir a Europa".

En esta línea, ha considerado que el PP-A con estas decisiones hace de la Junta y de Andalucía "el patio trasero de los caídos" de su líder nacional, Pablo Casado, y ha calificado como "nefasta" su gestión al frente de la Delegación del Gobierno en Cataluña, "por la que se le conoce en España y en extranjero y que tiene en su haber el vergonzante para todos los demócratas semirreferedum de las urnas de plástico".

"¿De verdad no había nadie en Andalucía que conociera esta tierra, con capacidad y con talento que han tenido que traer a Millo?", se ha preguntando para concluir señalando que el nombramiento como delegado de Asuntos Exteriores de la Junta dará que "pensar en Europa ya que lo primero que pensarán es cómo va a defendernos alguien que no tiene ni idea de los problemas y las necesidades de esta tierra".