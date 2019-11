Susana Díaz ve en el acto de Vox frente a un centro de 'menas' una "provocación" con la que buscan "generar odio"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado una "provocación" el acto de campaña convocado este lunes por Vox en Sevilla a las puertas de un centro de atención a menores extranjeros no acompañados, con el que los dirigentes de la formación dan muestra de su "altura moral" y utilizan "los sentimientos más bajos" para "generar odio, rencor, el enfrentar y señalar a la población"

"Me parece que es una provocación de alguien que concibe la política desde el rencor y el odio", ha indicado Díaz a preguntas de los periodistas en Antas (Almería), quien ha señalado que usar la política para "enfrentar, confrontar y sembrar odio" no es "bueno para nuestro país ni para nuestra democracia".

Para la dirigente socialista, la convocatoria promovida por la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, y la cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Reyes Romero, despeja las "dudas" sobre la "altura moral" de los miembros del partido que, en Andalucía, ya "señalaron a los trabajadores que trabajan con las víctimas de violencia de género".

En este sentido, y tras incidir en que también "señalaron" a los mediadores y a los maestros "que educaban en igualdad", ha recalcado que "lo usan" y "lo tuercen todo" para "dividir, quebrar la convivencia, enfrentar y generar odio". "Mañana puedes ser tú, si quien viene de esta manera a la política no tiene límites, no tiene frenos y no se va a parar en barra", ha dicho.