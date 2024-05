El Supremo rechaza la recusación del fiscal general contra cuatro jueces por extemporánea

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por "extemporánea" la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que tienen que resolver el recurso contra su nombramiento como jefe del Ministerio Fiscal.

Calvo, como instructor del incidente, subraya no solo "la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación que se propone" sino que su formulación es "extemporánea", ya que la ley establece que debe plantearse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, ya que, de lo contrario, no se admitirá a trámite. Esta decisión es definitiva y no cabe recurso contra la misma.

Álvaro García Ortiz presentó en abril un incidente de recusación contra los cuatro magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que tienen pendiente de resolver un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) sobre si sigue siendo o no el jefe del Ministerio Público.