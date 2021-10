El Supremo inadmite una querella de Vox contra Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por Vox contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por presuntos delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y represalias por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos en el cargo de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

En un auto, recogido por Europa Press, los magistrados del Alto Tribunal han asegurado que no cabe la admisión de la querella porque el acto administrativo no fue adoptado por el titular de Interior, sino por el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil, "por lo que no cabe atribuir la autoría de los delitos que se imputan al señor ministro".

El Supremo ha estimado que "se precisarían elementos probatorios de mayor consistencia para establecer esa inferencia, ya que lo único acreditado es que quien dispuso el cese fue la autoridad administrativa a la que correspondía la competencia para ello, sin que se tenga constancia alguna de la intervención del ministro en dicha decisión, por más que pudiera estar de acuerdo con ella".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))