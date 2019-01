El Supremo garantizará que los presos sean tratados con "la máxima dignidad"

El Tribunal Supremo garantizará que los nueve líderes soberanistas en prisión serán tratados en el juicio con la "máxima dignidad y respeto", para evitar que no sufran "ningún componente de penosidad" ni "exposición que les genere la más mínima incomodidad" tanto en los trayectos como en el edificio.

En un encuentro con periodistas, el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha querido deja clara "la voluntad del tribunal de respetar al máximo la dignidad de los procesados".

Los nueve acusados en prisión provisional serán conducidos por la Guardia Civil de las prisiones de Alcalá Meco (las mujeres) y Soto del Real (los hombres) a los calabozos de la Audiencia Nacional porque "el Supremo no tiene instalaciones adecuadas".

De hecho, las sesiones del juicio oral se limitarán de martes a jueves para evitar a los presos los trasiegos de idas y venidas permanentes ya que tardan una hora aproximadamente en venir.

Y una vez en la Audiencia, serán conducidos ya por la Policía Nacional en un furgón al Tribunal Supremo, donde "se va a evitar que pasen por lugares donde haya publico" de manera que "la conducción se hará con la máxima dignidad a los procesados" para que "no tenga ningún componente de penosidad".

Con ello, ha precisado el presidente del TS, "se va a evitar la exposición para que no les genere la mas mínima incomodidad".

Una vez aquí, los presos serán conducidos al Salón de Plenos donde se celebrará el tribunal, aunque no ha entrado a valorar si lo harán o no esposados, y para prevenir también cualquier disfunción los presos comerán en el Tribunal Supremo, si bien no ha detallado si será en la sala de conferencias donde esperarán en los recesos.

Sí podrán declarar en catalán, aunque esta por ver si lo harán con traducción simultánea o continuada. En cualquier caso el Supremo "tiene capacidad y medios" para dar cobertura a ambos sistemas.

Respecto al traslado a Madrid desde las cárceles catalanas previsto para mañana, Lesmes ha explicado que el presidente del tribunal que enjuiciará los hechos, Manuel Marchena, solo comunicó al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que los presos deberían estar preparados a partir del 5 de febrero, no antes.

Lo que no significa que señalara esa fecha como el comienzo del juicio, ha añadido Lesmes, "ya que esta puede ser el 5, el 6, el 7 o el 12, pero en ningún caso alejado de esa fecha".

Igualmente, se desconoce si el público podrá portar lazos amarillos ya que esa es una competencia del tribunal y eso lo decidirá la Sala en el momento en que la situación se de.

De la misma forma que la seguridad del edificio es competencia del Ministerio del Interior, que tendrá valorar el riesgo ante la previsible aglomeración de personas en las cercanías del Supremo para fijar un perímetro de seguridad, siempre teniendo en cuenta que el tribunal está a apenas 50 metros de la Audiencia Nacional.