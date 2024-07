El Supremo estudiará el martes si aplica la amnistía a los desórdenes públicos de los 'Jordis', Forcadell, Rull y Forn

El miércoles analizará si amnistía a Meritxell Serret, a la Mesa del Parlament de Forcadell o a la de Torrent

Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que juzgaron el 'procés' se reunirán el martes para debatir si cabe aplicar la ley de amnistía a los condenados en esta causa por desórdenes públicos; es decir, al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, al expresidente de Òmnium Jordi Cuixart, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y a los exconsejeros Josep Rull y Joaquim Forn. Al tener todos las penas extingidas, el tribunal estudiará si procede o no borrar sus antecedentes penales.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press confirman que los magistrados deliberarán después de haberse pronunciado el pasado 1 de julio sobre la aplicación de la amnistía a los condenados por malversación y desobediencia: el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull.

En sus casos, el tribunal rechazó amnistiar la malversación, pero vio amnistiable la desobediencia. No obstante, ante las dudas que tiene sobre la legalidad de la ley de amnistía, dio 10 días a defensas y acusaciones para que se pronuncien sobre si ven pertinente consultar al Tribunal Constitucionalidad por la redacción de la norma sobre la desobediencia.

Así las cosas, queda pendiente que el Supremo resuelva sobre la aplicabilidad o no de la ley de amnistía al resto de líderes independentistas, que permanecen condenados por desórdenes públicos, algunos con penas ya extintas. Este asunto lo abordarán en la reunión del martes.

En el caso de Sànchez y Cuixart, ambos fueron condenados a 9 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición. En 2021, el Gobierno perdonó sus penas de cárcel y en 2023 el Supremo revisó sus casos por la reforma penal que derogó la sedición. Finalmente les sustituyó ese delito por el de desórdenes públicos, lo que extingió sus inhabilitaciones.

Forcadell, Rull y Forn fueron condenados a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición. Ellos también se vieron beneficiados por un indulto del Gobierno y, tras la reforma del Código Penal, el Supremo les cambió el delito de sedición por el de desórdenes públicos, por lo que también se extinguieron sus penas de inhabilitación.

VILA, BORRÁS Y MUNDÓ

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que el martes el tribunal también abordará los casos de los exconsejeros Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, que fueron condenados por desobediencia a penas de multa e inhabilitación en 2019.

Sus casos no han cambiado desde entonces, dado que al no tener penas de prisión no fueron agraciados con indultos del Gobierno y que la reforma penal que derogó la sedición tampoco les afectó la condena.

Las mismas fuentes indican que lo previsible es que el tribunal, al igual que hizo al analizar la aplicabilidad de la amnistía a la desobediencia del resto de condenados del 'procés', dé plazo a defensas y acusaciones para que se pronuncien sobre si ven pertinente consultar al Tribunal Constitucionalidad.

UN EXALCALDE DE SABADELL Y VARIOS MANIFESTANTES

Al margen, el Supremo tiene reservado el miércoles para deliberar si aplica la amnistía en seis casos relativos a delitos de desobediencia y desórdenes públicos enmarcados en el 'procés', incluidos el de la exconsejera Meritxell Serret, o el de los miembros de la Mesa del Parlament de Carme Forcadell o de Roger Torrent.

Las fuentes consultadas precisan que se trata de procedimientos que están en manos del Supremo porque llegaron vía recurso de casación y que ahora, tras la entrada en vigor de la ley que exonera una década del 'procés', se estudiará si es pertinente o no amnistiarles en estos casos.

Los magistrados revisarán si procede aplicar la amnistía al caso de la exconsejera de Acción Exterior de la Generalitat Meritxell Serret, condenada por desobediencia al participar en la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 mientras estaba en la Conselleria de Agricultura. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le impuso un año de inhabilitación y multa de 12.000 euros.

El tribunal también revisará si amnistía a los cuatro miembros que integraban la Mesa del Parlament en 2017 bajo la presidencia de Carme Forcadell: Anna Simó, Lluis Corominas, Lluis Guinó, y Ramona Buffet. Todos ellos fueron condenados por un delito de desobediencia a multa de 1.200 euros y cuatro meses de inhabilitación.

Abodará, además, el caso de otros cuatro miembros de la Mesa del Parlament: Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. Los cuatro fueron absueltos del delito de desobediencia que les atribuía la Fiscalía por admitir a trámite propuestas de resolución a favor de la independencia de Cataluña.

A su vez, deliberará sobre el caso del exalcalde de Sabadell Matíes Secarrant (de Crida per Sabadell), condenado en primera instancia a pena de multa por un delito de desobediencia grave al no haber impedido el referéndum ilegal del 1-O.

Y analizará el caso de un joven que participó en las manifestaciones contra la sentencia del 'procés' en octubre de 2019. La Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a 4 años y 1 mes de prisión, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rebajo la pena a 1 año y 6 meses al revocar el delito de atentado contra la autoridad y dejar solo el de desórdenes públicos agravados.

Asimismo, estudiará si aplica la amnistía a otro dos manifestantes que fueron condenados por desórdenes públicos agravados.