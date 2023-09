El Supremo decide este jueves sobre los recursos contra los indultos del Gobierno a Sànchez y Cuixart

El fallo podría anticipar la resolución del perdón a Junqueras y los demás condenados por el 'procés'

El Tribunal Supremo (TS) se reunirá este jueves para estudiar los recursos presentados contra los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió en 2021 a los condenados por el 'procés'. En esta primera deliberación se centrará únicamente en las impugnaciones de Vox y Ciudadanos contra el perdón al ex presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y al ex secretario general de Junts y ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo será quien determine la validez de la medida de gracia respecto a estos recursos --concretamente, dos de Vox y uno de Ciudadanos--. La decisión está en manos de los magistrados Wenceslao Olea, Inés Huerta, Ángel Arozamena y Ángeles Huet. Aunque el ex presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes también forma parte de dicha sección, se abstuvo de este asunto, por lo que para este debate estará encabezada por el jefe de la Sala Tercera, Pablo Lucas.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el primer punto a tratar por los magistrados será si los partidos políticos pueden recurrir o no. En el caso de que entiendan que carecen de legitimidad, ni siquiera entrarán a valorar los argumentos de Vox y Ciudadanos para anular los indultos, zanjando ahí sus pretensiones.

En un primer momento, en enero de 2022, el Supremo determinó que PP, Ciudadanos y Vox no estaban facultados para recurrir los indultos al considerar que carecían de un interés legítimo para ello. Sin embargo, en mayo de ese mismo año, y tras un cambio de composición de la Sección Quinta, los magistrados rectificaron y estimaron los recursos de las formaciones políticas, anticipando que se pronunciarían sobre la legitimación al dictar sentencia, es decir, este jueves.

En el supuesto de que el alto tribunal concluya que los partidos políticos pueden impugnar los indultos concedidos por el Gobierno, el segundo paso será analizar y responder una a una a las alegaciones realizadas por Vox y Ciudadanos.

Si el TS les dieran la razón, los indultos podrían quedar anulados y, en el escenario más extremo, conducir al reingreso en prisión de los 'Jordis'. Sin embargo, depende de las razones que exponga el Supremo. Si aprecia que el Gobierno no explicó suficientemente por qué indulto, podría devolver las actuaciones a ese punto y los indultos volverían a la mesa del Consejo de Ministros para que diera una nueva argumentación.

EN MANOS DEL TRIBUNAL DEL 'PROCÉS'

En la hipótesis de que los magistrados dieran otras razones para estimar los recursos de Vox y Ciudadanos, los indultos podrían quedar anulados directamente y la última palabra sobre los efectos de este fallo la tendría el tribunal que juzgó y condenó el 'procés', que tendría que determinar la pena pendiente para su regreso a la cárcel.

Cabe recordar que Cuixart y Sànchez fueron condenados por sedición pero, en el marco de la revisión de sus condenas tras la reforma del Código Penal por la que se derogó ese delito, la Sala de lo Penal apreció en ellos conductas propias de desórdenes públicos, ilícito castigado igualmente con cárcel e inhabilitación. El cambio supuso la extinción total de sus respectivas condenas de inhabilitación, que eran de 9 años para ambos.

Así, en esta tesitura, el tribunal del 'procés' tendría que revisar la pena de prisión --9 años cada uno-- que les impuso en 2019 por sedición para ajustarla al nuevo Código Penal. En todo caso, las fuentes jurídicas subrayan que la eventual vuelta a la cárcel de Sànchez y Cuixart no sería ni mucho menos automática.

JUNQUERAS, PENDIENTE

El de este jueves será el primer pronunciamiento del TS sobre los indultos al 'procés', y se ceñirá estrictamente a estos tres recursos sobre los 'Jordis', por lo que, aunque indudablemente el fallo podría augurar la respuesta del alto tribunal a los demás recursos, quedará pendiente que fije fecha para deliberar sobre las impugnaciones lanzadas contra el perdón al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Los cuatro fueron condenados por malversación y sedición, si bien posteriormente este segundo delito se sustituyó por el de desobediencia y el primero --penado con cárcel e inhabilitación-- se mantuvo.

Por su parte, el Supremo acordó el pasado mayo el archivo de los recursos interpuestos contra los indultos a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull, sentenciados a penas de entre 10 y 11 años y medio de cárcel por el 'procés', al considerar que habían perdido su objeto por la derogación del delito de sedición al que fueron condenados.