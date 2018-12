El T. Supremo confirma 14 años y 11 meses de prisión por intento de asesinato

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de un hombre condenado a 14 años y 11 meses de prisión impuesto por la Audiencia Provincial de Pontevedra por un delito de tentativa de asesinato en Vigo, con las agravantes de parentesco y disfraz, por entender que no hubo arrepentimiento en su actuación, y ha confirmado la sentencia.

La sala de lo penal del alto tribunal rechaza, en una sentencia emitida el pasado día 29 de noviembre, aplicar el desistimiento activo y la atenuante de reparación al hombre que, después agredir a su expareja, la abandonó en el coche a 30 metros de la entrada de urgencias del hospital con un cuchillo clavado en el cuello.

El 12 de abril de 2015, según la sentencia, el hombre se dirigió al domicilio de la víctima en Vigo, con quien mantuvo una relación de convivencia durante tres años, con la intención de acabar con su vida.

Con la cara tapada y con guantes, para evitar ser identificado, esperó a que saliese y, justo en ese momento, le dio un puñetazo en la mandíbula y le asestó una puñalada en el costado.

Después, según la sentencia, la arrastró por las escaleras y tras tirarla al suelo le clavó el cuchillo en el cuello con tal virulencia que el mango se rompió.

El acusado accedió a las súplicas de la víctima, que se sujetaba el cuchillo con la mano, y la llevó en coche cerca del hospital Povisa y, una vez allí, persistió en su inicial propósito de acabar con la vida de la mujer, y la abandonó a pesar de que estaba grave y semiinconsciente, aunque la víctima hizo un último esfuerzo vital y logró aproximarse hasta el hospital donde fue atendida.

El Tribunal Supremo estima que a la vista de las pruebas practicadas no hay duda razonable sobre el hecho de que el acusado no culminó su inicial acción de ayuda y dejó a su suerte a la víctima", que no murió por su "esfuerzo titánico" por sobrevivir y sus conocimientos médicos que le permitieron evitar la hemorragia.