El Supremo avala el acuerdo de la JEC que dejó vacantes los escaños de Puigdemont y Comín en el Parlamento europeo

La Sala III (de lo Contencioso-Administraviso) del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que desestima los recursos planteados por el expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín contra los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC) en los que se comunicó al Parlamento Europeo que se dejaban vacantes sus escaños como eurodiputados electos hasta que no prestasen acatamiento a la Constitución y se denegó su inclusión en la lista de electos remitida a la Eurocámara.

El alto tribunal avala la constitucionalidad y legalidad de la actuación de la JEC en este caso, ya que "ha aplicado con toda corrección la Ley Orgánica del Régimen Electoral General" y "no ha discriminado a los recurrentes ni incurrido en arbitrariedad o en infracción de sus derechos fundamentales" y "no ha obrado por motivos políticos contra ellos". "Los actos recurridos, no entrañan, pues, ninguna persecución política de Puigdemont y Comín", afirman las resoluciones del Supremo.

