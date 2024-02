Sumar subraya que no ha interferido en la renuncia de Garzón a fichar por Acento, que desconocían: Es decisión suya

Un dirigente de IU manifiesta que siempre han denunciado las "puertas giratorias y que Garzón no podía enmendar ese principio

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que la renuncia del exministro Alberto Garzón a incorporarse a la consultora Acento es una decisión que le atañe exclusivamente a él y que la formación no ha interferido en ningún momento sobre esta cuestión.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios antes de participar junto a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, antes de reunirse con distintas asociaciones del sector de la cultura y audiovisual, cuestionado por el anuncio de Garzón de declinar fichar por esta firma, ante la "incomprensión" que había suscitado entre sus compañeros y para no perjudicar a la izquierda.

Urtasun ha desgranado que Garzón ha dejado la política y que Sumar no tenía ninguna información respecto a sus planes de entrar en la consultoría que dirige el exministro socialista Pepe Blanco.

"No hemos interferido en ningún momento en esta cuestión e insisto: el señor Garzón ya no está en política y el que tiene que dar explicaciones o las informaciones sobre lo que él va a hacer con sus futuros profesionales es él. Nosotros no hemos interferido en ningún momento en esta cuestión", ha zanjado.

En su carta, Garzón ha desgranado que su intención de fichar por Acento había generado "enorme revuelo" en el "ecosistema de la izquierda", citando también a las organizaciones a las que se ha volcado como IU, Unidas Podemos y Sumar.

"La impresión general, según me confirmaron dirigentes políticos, era que se trataba de una decisión que afectaría negativamente a las organizaciones del espacio político", apuntó Garzón.

Desde Acento han explicado en las redes sociales que propusieron contar con Garzón en su plantilla porque "respondía" a su apuesta "por el talento, la experiencia, el conocimiento y la máxima representatividad". En consecuencia, respetan su decisión y dejan patente su vocación de cara a la "maduración" de su sector en el marco de nuestro sistema político.

IGLESIAS: HAY OPCIONES "MÁS DECOROSAS" PARA UN COMUNISTA

La intención de Garzón de fichar por esta consultora no ha gustado en algunos cargos de IU. El dirigente de la formación, Carlos Sánchez Mato, ha escrito en redes que IU ha dado ejemplo siempre "denunciando las puertas giratorias" y que la "militancia no merecía" que el exlíder "enmendase una convicción profunda de toda la organización".

"Nosotras y nosotros no nos vendemos. La coherencia es un tesoro. Nuestra gente, también", ha enfatizado.

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha publicado una tribuna en Diario Red, el medio que dirige, que había "opciones más decorosas para un comunista que alquilar" su experiencia como ministro a una consultora "dirigida por exministros del bipartidismo que vende sus servicios a empresas privadas".