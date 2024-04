Sumar reivindica la labor "esencial" de las plantillas de ayuda a domicilio y trabaja para "mejorar sus condiciones"

El portavoz adjunto del grupo Sumar en el Congreso de los Diputados y portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, ha reivindicado este lunes el trabajo "esencial" que realizan las empleadas del servicio de la ayuda a domicilio, y ha remarcado que su espacio político "está trabajando para mejorar sus condiciones".

Son ideas que Enrique Santiago ha trasladado en una atención a los medios en Sevilla antes de mantener un encuentro con las trabajadoras de ayuda a domicilio en la puerta del Ayuntamiento de la capital andaluza junto a la también diputada de Sumar Engracia Rivera.

El representante de Sumar y de IU ha remarcado que "el trabajo que realizan estas trabajadoras de la atención domiciliaria es un trabajo esencial para la sociedad y tiene que ser reconocido", y en esa línea ha aseverado que "no puede ser" que estas empleadas "no cuenten con los suficientes medios técnicos para realizar ese trabajo, y que no tengan unos coeficientes reductores para la jubilación", ya que se trata de "un trabajo que no puede estar desempeñándose hasta los 65, 66, 67 años, porque a esa edad son las trabajadoras las que requieren ya una atención y un apoyo", según ha advertido.

Tras insistir en que se trata de "un trabajo que debe ser reconocido por la sociedad", y se deben garantizar "las mejores condiciones de desarrollo" del mismo, ha sostenido que "eso es incompatible con el lucro privado".

Al hilo, ha advertido de que "no puede ser que, de los 16 euros-hora que paga la Junta de Andalucía a los ayuntamientos para prestar ese servicio, no llegue ni la mitad siquiera a quien realiza" esa labor, así como ha criticado que las trabajadoras de este sector "no tengan reconocidas enfermedades profesionales", de forma que "en el catálogo de enfermedades profesionales no aparezcan debidamente las dolencias propias de esta profesión", que "requiere mucha entrega y mucha dedicación".

Tras ello, el diputado de Sumar ha concluido subrayando que desde su grupo político van a "trabajar" y, de hecho, están "trabajando" ya, para que "se mejoren esas condiciones de trabajo, que, desde luego, pasan por acabar con la privatización" y por "buscar ánimo de lucro en lo que tiene que ser un servicio social para la comunidad", según ha finalizado Enrique Santiago.