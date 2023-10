Sumar presenta mañana el informe jurídico de la amnistía para armar su proposición de ley

Sumar presentará mañana en Barcelona el informe jurídico sobre una eventual amnistía de los protagonistas del procés, que servirá de base a la propuesta legislativa que impulsará Yolanda Díaz aunque Pedro Sánchez ha dejado claro que esa propuesta no es la del PSOE.

Del contenido de este dictamen de expertos trascendió la medida de aplicar la amnistía desde enero de 2013, incluyendo de esta manera la consulta del 9N de 2014 que promovió el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.

No obstante, fuentes de la coalición han señalado que el periodo que abarcará esta medida de gracia aún no está decidido e insisten en que se trata de un dictamen académico, en el que se analizará, entre otras cosas, la constitucionalidad o no de determinados aspectos o la jurisprudencia que existe al respecto en otros países.

Al margen de este dictamen, está la propuesta política que es lo que Sumar está hablando con otras formaciones.

Ni ERC ni Junts se han pronunciado todavía sobre la iniciativa de Sumar si bien los republicanos catalanes ya han dejado claro que ellos con quien negocian es con el PSOE.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en una rueda de prensa en el espacio Rastro, ha señalado que están en contacto permanente con todas las fuerzas implicadas para que salga adelante una ley de amnistía y ha afirmado que el diálogo con los socialistas "es fluido y permanente".

Además, ha dicho que ninguna de las informaciones que se han hecho eco del documento reflejan su contenido porque el documento final no está terminado ya que se presenta mañana.

Sobre el recurso de inconstitucionalidad que el PP ha anunciado que presentará contra esta ley, cuando se registre, ha dicho que no les gusta "que alguien quiera hurtar la capacidad legislativa del Parlamento".

Y en este sentido, ha recalcado que hoy España está mejor gracias a medidas como los indultos porque se ha desinflamado la tensión, mostrándose convencido de que la amnistía "irá en la misma línea de avanzar en la convivencia".

"En este Parlamento hay un bloque por la convivencia y un bloque por la venganza", ha afirmado.

En relación con el pacto de coalición de gobierno que están negociando con el PSOE, Urtasun ha reclamado a los socialistas que igual que están apostando por "la valentía" para lograr avances territoriales, sean igual de valientes a nivel social: "queremos una legislatura con la máxima ambición".

Aunque Sumar no tiene otro camino que apoyar una eventual investidura de Sánchez, trata de meter presión al PSOE para conseguir algunas de sus reivindicaciones prioritarias como son la reducción de la jornada laboral, subir el SMI hasta los 1.500 euros, controlar los alquileres y la cesta de la compra o mejorar la conciliación.