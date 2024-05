Sumar pide que el Gobierno dé explicaciones en el Congreso sobre la llegada del buque Borkum a Cartagena

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha solicitado mediante un escrito que el Gobierno dé explicaciones en el Congreso sobre la llegada del buque Borkum a Cartagena y su contenido a bordo, y pedirá también a la Fiscalía que investigue el contenido del carguero.

"Desde Sumar hemos presentado una consulta parlamentaria a los ministros del parlamento del Partido Socialista implicados en este proceso y vamos a exigir a Fiscalía que investigue qué va en ese buque. Tenemos fuentes que nos confirman que hay armas que van a Israel en un momento en el que se está produciendo un genocidio", ha indicado la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, a la prensa este miércoles en la pradera de San Isidro en Madrid.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, también en declaraciones a la prensa, ha especificado que los ministerio implicados en este caso son Transportes, Defensa y Exteriores, carteras pertenecientes a la parte socialistas del Gobierno. "Los tres del PSOE", ha subrayado.

En concreto, Sumar pide que la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, presente la documentación y el listado del contenido de la carga del carguero Borkum, que atracó en el puerto de las Palmas de Gran Canarias el 12 de mayo y que tiene prevista su parada el este jueves 16 en Cartagena. El escrito en el Congreo ha sido presentado precisamente por Errejón, junto con Txema Guijarro y Agustín Santos.

"Un barco cargado de armas para asesinar palestinos no puede parar en Cartagena. España no puede mirar hacia otro lado (...) Ese barco no puede parar, hemos solicitado toda la información y hemos exigido que no haya la menor complicidad con el genocidio. No se puede mirar para otro lado. El reconocimiento del Estado palestino está bien", ha indicado Errejón.

El portavoz ha señalado que con el reconocimiento de Palestina "no basta", que no habría sucedido si no existiera su partido, pero "hay que sumarse a la denuncia sudafricana ante la Corte Internacional de Justicia y hay frenar cualquier colaboración con el genocidio".

Errejón ha recordado que "quedan pocas horas" para que el Borkum recale en el puerto de Cartagena y ha destacado que es fundamental que el Gobierno asuma los compromisos internacionales de España, un hecho que la parte del Gobierno de Sumar "lo tiene claro".