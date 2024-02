Sumar discrepa de Armengol y cree que no hay que esperar para abrir el debate de la República en España

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha recogido el guante de las palabras de la presidenta Francina Armengol acerca de que España es "madura" para debatir de todo, incluida la República, pero discrepa de ella cuando considera que ahora "no es el momento" para ello. A su juiico, ese debate sí "debe darse" y no se necesita esperar.

"Ese debate debe darse, no puede ser que alguien sea jefe del Estado solo por ser hijo de alguien, no podemos normalizar la existencia de una monarquía que no ha roto con el franquismo y que ampara privilegios inaceptables", ha dicho Pisarello durante una rueda de prensa en el Congreso.

Este lunes, la presidenta del Congreso, durante un desayuno informativo de Nueva Economía, decía que la sociedad española es una "democracia madura" en la que se puede hablar y debatir de todo, incluido un eventual cambio en el modelo de Estado para pasar de la actual monarquía parlamentaria a un sistema republicano. Sin embargo, Armengol dejaba claro que ahora "no es el momento" de abrir ese melón.

Ante estas palabras, Pisarello ha aprovechado el aniversario de la proclamación de la primera república en España, un 11 de febrero de 1873, para defender la madurez de la sociedad española para afrontar este debate. "Seguimos reivindicando ese legado y por eso seguimos defendiendo el republicanismo democrático y social como la única propuesta de futuro en este siglo XXI", ha reivindicado.

Según el diputado de Sumar, la proclamación de aquella república en España fue "saludada" por los países "más avanzados de la época" y por los "grandes representantes" de la cultura, entre ellos Walt Whitman o Víctor Hugo. Y además, tanto la primera como la segunda república, según Pisarello, demostraron al mundo que había un país "más moderno, más libre, más igualitario y más orgulloso de su diversidad".