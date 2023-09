Sumar defiende ante Podemos e IU que las decisiones de la coalición se toman de forma "consensuada" y "democrática"

Traslada su "respeto" al informe de Garzón y ve normal que los partidos tomen posiciones sobre el futuro del espacio político

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que las decisiones del proyecto político impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se han tomado siempre de forma "consensuada" y "democrática", a la par que ha mostrado "pleno respeto" al informe de IU con sus propuestas para lograr un frente amplio que sea "cómodo" para los partidos.

"Las decisiones siempre las hemos ido tomando de forma consensuada, de forma democrática y así seguirá siendo. Iremos ampliando además nuestra capacidad de ir tomando estas decisiones a medida que vayamos construyendo Sumar", ha indicado en rueda de prensa este lunes para insistir en que las elecciones dentro de la confluencia y en el Congreso se han adoptado de forma compartida.

El pasado viernes la Coordinadora Federal de IU aprobó un informe de su coordinador, Alberto Garzón, donde planteaba instaurar mecanismos "democráticos" como las primarias, potenciar la coordinación interna en la toma de decisiones y actuar en el futuro como una federación "estable" para que todos los partidos se sientan "representados".

A su vez, pedía que la formación de Díaz fuera un "partido más" dentro de esta confluencia y que se habían producido nombramientos de forma unilateral en el grupo parlamentario.

Por su parte, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, criticó el sábado que Sumar "no ha sabido articular una unidad progresista" porque no ha habido primarias, "no tiene órganos donde se tomen las decisiones y todas estas se tomen por designación de Yolanda Díaz, a una suerte de dedazo".

MENSAJE A LOS PARTIDOS: HABRÁ ENCAJE PARA TODOS

Respecto al documento de IU, Urtasun ha normalizado el dictamen de esta formación sobre sus pautas de cómo debería articularse Sumar, dado que "obviamente" los distintos partidos debaten en sus órganos de dirección sobre el futuro del espacio político.

"Es absolutamente normal", ha insistido para destacar que "lo más importante" es construir "un proyecto político ganador" que sirva a la sociedad española. Eso sí, ha lanzado tranquilidad a las formaciones políticas, dado que Sumar va a tener "diálogo permanente con todo el mundo" para "encontrar el mejor encaje" de cara a su primera asamblea.

Al respecto, ha apuntado que existen muchas maneras de construir un espacio político "ganador", entre los que se cita por ejemplo el modelo de 'Frente Amplio' de Uruguay, pero ha desgranado que desde el trabajo coordinador con la ciudadanía y los partidos lograrán plasmar la mejor fórmula.

DÍAZ ENFATIZÓ QUE SUMAR ES UN "MOVIMIENTO CIUDADANO"

El sábado la propia Díaz proclamó que va a relanzar su proyecto político y ha dejó claro Sumar va a continuar siendo un "movimiento ciudadano", junto a todos los "actores políticos". "Sumar tiene más futuro que nunca", enfatizó.

Urtasun ha resaltado que durante esa jornada sirvió para reactivar los grupos de trabajo de Sumar para actualizar su "ideario político", con la plurinacionalidad, la justicia social y la situación de Europa como "buques insignias", y seguirán dando pasos de cara a plasmar la primera asamblea de la formación.

Es más, ha desgranado que el próximo sábado en Madrid los Verdes europeos reunirán a su grupo parlamentario y también habrá una cumbre social con la participación de ministros 'verdes' del continente, a la que también asistirá Díaz.