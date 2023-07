Sumar en C-LM: "La herencia universal no es un capricho, es una necesidad para este país"

La candidata de Sumar al Congreso por la provincia de Toledo, Marta Romero, ha asegurado que "la herencia universal no es un capricho", sino que es "una necesidad para este país". Además, ha defendido que servirá "para impulsar el proyecto vital de los jóvenes" y será "una bomba de oxígeno para el país".

Romero ha estado este sábado en el barrio toledano del Polígono, donde ha visitado el mercadillo y comercios de la zona "para hablar con la gente" y escuchar sus inquietudes, según ha informado la formación en nota de prensa.

"Hemos comprobado que cada vez hay más gente que quiere sumar", ha dicho, que es consciente de que el voto a Sumar en Toledo es un voto "decisivo" para restar a las derechas, porque "el voto que obtengamos lo restamos de ese escaño que de otra forma se llevan PP o Vox y sus políticas retrógradas que estamos sufriendo estos días".

"Es gente que, además, ve que detrás de Yolanda Díaz hay una gestión eficaz y un programa ilusionante que trata los cuidados de las personas, de solucionar los problemas de la gente, entre ellos, la difícil situación en que se encuentran los jóvenes en nuestro país", ha indicado.

Romero ha explicado que Sumar quiere que los jóvenes y sus desafíos estén en el centro de la agenda política, porque "son numerosos los problemas que les afectan y al mismo tiempo son el pilar donde sustentar la ilusión de toda la sociedad, presente y futura".

Ha recordado que el 29,29% de los jóvenes se encuentra en una "situación de desempleo". También --ha señalado-- "son los principales receptores del trabajo precario e inestable y los que más sufren la imposibilidad de acceder a una vivienda digna por los precios desorbitados de alquiler o la imposibilidad de acceder a una hipoteca".

La candidata de Sumar ha asegurado que "no vamos a abandonarles, como se ha hecho de manera sistemática hasta la actualidad". Y por eso, "desde Sumar proponemos una batería de herramientas relacionadas con el mundo educativo, laboral, climático, tecnológico e innovador, porque apostamos por una economía sostenible, verde y un desarrollo del sector tecnológico donde los jóvenes tienen mucho que decir".

HERENCIA UNIVERSAL

"Me quiero centrar por tanto en la herencia universal", ha señalado, que "no es un regalo, es una herramienta necesaria para invertir la tendencia y conseguir que España sea un país de oportunidades, un país para jóvenes". Se trata --ha abundado-- de dotar de un colchón de 20.000 euros para que cada joven, de una manera acompañada, "pueda impulsar su proyecto vital". "No es un capricho, es una necesidad para este país", ha agregado.

Marta Romero considera que esta propuesta, al ser un derecho universal, "facilita y abarata su gestión, no crea un sesgo compensatorio, lo reciben todos los jóvenes que sigan los pasos para realizar su proyecto y se financia con el impuesto a las grandes fortunas, aquellas que tienen más de 3 millones de euros". "Y sí, para esas grandes fortunas ese impuesto es calderilla, mientras para el país puede suponer una bomba de oxígeno", ha añadido.