Sumar avisa de que España "sólo está en riesgo de romperse" cuando gobierna el PP

El diputado de Sumar de la cuota de IU, Enrique Santiago, ha tachado al PP de "anomalía democrática" y ha señalado que si bien para los populares España siempre está rompiéndose, "la verdad es que España sólo está en riesgo de romperse" cuando gobiernan ellos.

Lo ha hecho durante el turno de réplica de la coalición de Yolanda Díaz y después de que la portavoz de su grupo, Marta Lois, se congratulara, en su intervención previa, de que ya concluya "el viaje a ninguna parte" del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "un viaje errático y lleno de mentiras", ha dicho para reprocharle que tenga que movilizar a la calle "para envolver su derrota".

Santiago, con un tono bastante bronco, ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo, el candidato a la investidura, su rechazo frontal a la amnistía cuando, según ha dicho, José María Aznar indultó a 15 terroristas de Terra Lliure, Mariano Rajoy ofreció una amnistía a los condenados del procés "para bajar la temperatura" en Cataluña e incluso Aznar aprobó un indulto general que afectó a 1.440 personas.

En el turno de Lois, que ha sido la primera portavoz en utilizar una de las lenguas cooficiales (el gallego), aunque solo han sido unas pocas frases, ha hecho girar su discurso en torno a la foto de los pactos de la Moncloa que acompaña el documento que el PP ha trasladado a todos los grupos parlamentarios con la oferta de seis pactos de Estado, gobernar dos años y convocar elecciones.

Ha mostrado la foto en blanco y negro para recalcar que en esa instantánea hay nacionalistas, comunistas, etcétera: "Las fuerzas con las que usted no puede hablar y por eso no tienen un solo voto más", le ha dicho a Feijóo.

Cuando le ha tocado a Feijóo responderle, ha contraatacado con otra foto, la de una diputada de En Marea con una camiseta con el lema "Chavez te lo juro, votaremos a Maduro".

La otra representante de Sumar que se ha subido a la tribuna durante la réplica ha sido la portavoz de los comunes, Aina Vidal, que ha criticado a Feijóo por venir al hemiciclo a "hacer ilusionismo" al haber hecho creer que ganó las elecciones porque aunque "quedó primero en votos, gana quien puede formar gobierno".

Tras insistir en que solo quieren las amnistías "para sus colegas" le ha prevenido de que le puede pasar lo mismo que a Pablo Casado, defenestrado por los suyos.

"Todos sabemos que usted va a pasar por la suerte de Casado. Este grupo le aplaudía tanto como a usted hoy. El soldado Ryan no es usted, se llama Moreno Bonilla y usted le va a aguantar de momento la vela en el mientras tanto, eso son los planes que tiene para usted el PP, ¿duele verdad?", ha preguntado.

Feijóo al responder a todos los que han intervenido en nombre de la coalición de izquierdas ha asegurado que el papel de Unidas Podemos en el Gobierno ha sido el del ridículo en ridículo en política nacional e internacional, mencionando, entre otras cosas, la división sobre la OTAN, la ayuda militar a Ucrania o la inversión en Defensa.

Y de la líder de Sumar ha recordado cuando dijo "que había que echar a Feijóo a votos o a pedradas y que el presidente de la Xunta mataba a más gente que cualquier terrorista".

Igual que la diputada de los comunes, Feijóo ha hecho también un pronóstico para Sumar: "Seguirán celebrando su derrota y repartiéndose los cargos hasta la derrota final.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Eso sí, ha agradecido a la coalición, en concreto al diputado de IU, que defienda la amnistía "mientras el diputado en silencio -en referencia a Sánchez- no para de mirar su móvil, y ha subrayado que "no es ético ni moral que unos señores, por el hecho de ser políticos, modifiquen el Código Penal para no cumplir con las penas".

Podemos no ha tenido hueco en la réplica de Sumar -solo IU y En Comú- y se han vuelto a quejar por esta decisión de la dirección al dejar claro que tendrían que haber estado representados y confían en que esto se corrija de cara al futuro, ha dicho el diputado morado Javier Sánchez en declaraciones en los pasillos.