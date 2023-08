Sumar augura un "nuevo gobierno de progreso" y apoya el uso del catalán, el euskera y el gallego en el Congreso

Tras la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, saldada con la proclamación de la socialista Francina Armengol como nueva presidenta de la cámara, con el apoyo de los 121 diputados del PSOE, 31 de Sumar, siete de ERC, siete de Junts, seis de Bildu, cinco del PNV y uno del BNG, la recién diputada de Sumar por Sevilla Engracia Rivera (IU) ha augurado que será posible "formar un nuevo gobierno de progreso para seguir construyendo derechos y políticas públicas en favor de la clase trabajadora y las mujeres"

La diputada electa por Sumar en Sevilla y miembro de Izquierda Unida y el PCA de Sevilla, Engracia Rivera, ha prometido su cargo como diputada "por la República, por la paz, por Andalucía y por la clase trabajadora".

Para Rivera, el pleno de constitución ha dejado entrever cómo "el PP y la ultraderecha de Vox no están en condiciones de gobernar nuestro país, ya que son incapaces incluso de ponerse de acuerdo para algo tan sencillo como tener ambos presencia en la Mesa del Congreso", al no apoyar finalmente Vox a la candidata del PP a la Presidencia de la Cámara, bajo la premisa de que los populares no facilitarían un puesto a Vox en la Mesa del Congreso.

La diputada de Sumar, otrora edil en Almensilla y diputada provincial, ha expuesto que la nueva presidenta de la Cámara Alta, Francina Armengol, del PSOE, ha prometido garantizar el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Cámara Baja, una reivindicación de las fuerzas ahora aglutinadas en la marca Sumar y que supone "el reconocimiento de esa plurinacionalidad y de la riqueza cultural de nuestro país".

Según ha defendido, se trata de una medida apoyada desde Sumar en Andalucía, "por lo que nuestra tierra significa como nacionalidad histórica".

Por último, la diputada cree que "lo que se ha visto en el Pleno se puede traducir en buenas noticias", porque "se ha formado una mesa con mayoría progresista y todo apunta a que habrá un gobierno progresista", lo que supondría "seguir manteniendo a la extrema derecha y la derecha extrema alejadas de cualquier oportunidad de formar un gobierno de retroceso para la mayoría social de nuestro país".