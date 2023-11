Sumar asegura que la amnistía en ningún caso beneficiará a causas de corrupción: "Es una línea roja y no se traspasará"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Marta Lois minimiza los escollos finales con Junts y ve cercano el acuerdo mientras Vidal reclama no caer al final en "partidismo"

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha garantizado que la futura Ley de Amnistía no va a beneficiar a causas relacionadas con presunta corrupción, como supuestos de posible blanqueo de capitales, al ser una "línea roja" que no se va a traspasar

También se ha mostrado optimista y ve "inminente" el registro de la norma porque está "prácticamente acordada", aunque ha pedido mantener la responsabilidad hasta el final dado que el principal riesgo ahora es que se caiga en "partidismo", instando así a Junts y ERC que se dejen de "mirarse de reojo".

De esta forma y en rueda de prensa en la Cámara Baja, ha considerado que sería bueno que ambas fuerzas soberanistas, que mantienen una "pugna" desde hace tiempo, "dejaran de correr" y "por fin cooperaran institucional y políticamente pensando en el país.

Mientras, la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha minimizado los últimos escollos en la negociación con Junts y está convencida de que se está "en los últimos metros" para llegar a un acuerdo final para registrar una futura Ley de Amnistía.

NO SE PRONUNCIA SOBRE LA FIGURA DEL RELATOR

"Los actores políticos que están implicados en esta negociación, en esta fase final, son muy conscientes del momento histórico que estamos viviendo. Desde Sumar estamos convencidos del valor positivo que va a tener para el futuro de España y Cataluña esta ley y por eso estoy convencida de que no va a haber ningún atranco, no va a haber ninguna dificultad de última hora para que no se lleve a cabo este acuerdo", ha enfatizado Lois en rueda de prensa en la Cámara Baja.

No obstante, ha eludido entrar en los problemas que está habiendo para cerrar el acuerdo definitivo con Junts, tras anunciarse ayer el pacto entre PSOE y ERC, al apelar a la necesaria "discreción" que debe seguirse en el último tramo de la negociación. Tampoco ha entrado sobre si un escollo puede ser la figura de un relator internacional, al comentar que eso "ya se verá" y que su grupo solo está centrado en que la proposición de ley tenga ""luz verde".

En la formación están prevenidos por si se culmina el acuerdo en próximas horas y hay voces en la coalición que piensan que estos últimos escollos tienen que ver más con una estrategia de escenificación de Junts, al aludir a una carrera con los republicanos por gozar de protagonismo sobre la norma.

Al respecto, están convencidos de que lo que se discute ahora no es nada insalvable ni que no se haya puesto antes encima de la mesa. Es decir, aseguran que no se va a traspasar ninguna línea roja fijada por la amnistía y descartan que la demora tenga que ver con la casuística, con personas que se beneficiarán de la norma.

HABRÁ INVESTIDURA DE SÁNCHEZ PERO SIN AVENTURAR FECHA

Tanto Lois como Vidal han proclamado que habrá investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, pero sin aventurar una fecha. La dirigente de los comunes ha destacado que si no es la semana que viene, será la siguiente.

La portavoz de Sumar se ha congratulado de que los conflictos políticos, como el catalán, "necesitan soluciones políticas" y que la "amnistía" es la segunda fase del proceso de judicialización iniciado con los indultos a los líderes independentistas la pasada legislatura.

Tampoco ha descartado que pueda haber una foto conjunta de los impulsores de la proposición de ley, pero ha matizado que ahora no están abordando el asunto de la visibilidad sino en culminar un acuerdo.

LOS COMUNES Y EL DICTAMEN DE SUMAR HAN AYUDADO A LA AMNISTÍA

Mientras, Vidal ha mandado un mensaje de "tranquilidad" dado que el pacto para la ley de amnistía está "muy cerca" y ha definido la medida como una "inversión" para el futuro del país, dado que por fin los "guionistas de esta historia" tras el conflicto catalán dejarán de ser los jueces y serán los políticos.

De esta forma, la diputada de los 'comunes' ha presumido de la contribución de su espacio político a la futura amnistía, al reivindicar que el dictamen de juristas que impulsó Sumar ha ayudado a la confección de la propuesta legislativa.

"Todos los partidos tenemos una gran responsabilidad en que esto vaya bien, vaya rápido y se registre de la forma más cercana posible", ha zanjado Vidal.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Marta Lois afirma que la amnistía tendrá "un alcance positivo para España y Cataluña"

Duración: 01:26

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=813851&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjk5MTg1OTQ1LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.N4ECpzXYo2skUZDqJJi19ajt2nDs_m7O7ds13YaqeE4

---------------------