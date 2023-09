Sumar anima al PSOE a debatir la ley de amnistía "sin complejos ni tabúes"

Sumar ha vuelto a defender que una ley de amnistía tiene "perfecto encaje constitucional" y ha apelado a afrontar este debate "sin tapujos ni tabúes" al responder a las voces internas del PSOE que han cargado contra esta iniciativa.

En una rueda de prensa en el Congreso este jueves, la portavoz de Sumar, Marta Lois, se ha expresado de esta manera después de que Felipe González, Ramón Jauregui, Alfonso Guerra o Emiliano García Page hayan criticado esta propuesta que Junts ha puesto como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Trasladarán al PSOE su propuesta, en la que trabaja un equipo de veinte personas, pero Lois no ha querido desvelar nada del contenido y ha dicho que en este momento no podía avanzar si el texto incluirá o no el compromiso de los eventuales amnistiados del procés de no repetir lo que hicieron "con esa literalidad u otra".

Simplemente, ha dicho que se está trabajando en el documento "con toda la pulcritud" y discreción para sacar adelante una iniciativa que probablemente incluirá aspectos "necesarios" parea resolver los problemas del conflicto político en Cataluña.

Lois ha explicado que el objetivo de Sumar es dar respuesta a una situación que afecta a miles de personas en Cataluña, insistiendo en que su formación es una fuerza diferente respecto a las voces socialistas "más escépticas" y su objetivo es "mirar hacia adelante".