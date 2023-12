Sumar se abre a estudiar cambios en el poder judicial si Feijóo primero lo desbloquea

(Actualiza la NA2049 con declaraciones de otros diputados)

Sumar se abre a estudiar cualquier propuesta para modificar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incluida la que plantea Alberto Núñez Feijóo, pero antes tiene que desbloquear la renovación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, lo ha dejado claro en una rueda de prensa en la Cámara al considerar que la última oferta de Feijóo es una "excusa más" del PP para seguir en el "chantaje político".

"Desde Sumar estamos a favor de renovar el CGPJ y si es necesario llegar a un acuerdo para modificar algunos aspectos así lo haremos", ha asegurado Lois sobre el planteamiento del PP.

El líder popular no está proponiendo nada nuevo pero hoy ha vuelto a mostrarse dispuesto a renovar este órgano siempre y cuando se tramite en el Parlamento de forma simultánea la futura ley de este órgano judicial para incidir en su independencia.

Desde el mismo grupo, Íñigo Errejón (Más País) ha cargado contra el PP por seguir planteando "excusas" y ha señalado que si no dan pasos en la dirección de acabar con el bloqueo, habrá que ver qué hacen.

El PP, ha subrayado, tiene que cumplir con la Constitución "y no pedir ningún beneficio a cambio porque el CGPJ "no es suyo, no es un rehén que se pueda liberar".

Podemos también ha insistido en la falta de voluntad de los populares a desencallar la situación, ha dicho el diputado Javier Sánchez, que ha emplazado al PSOE a recuperar la proposición firmada con Unidas Podemos en 2020 para modificar el sistema de elección del poder judicial reduciendo las mayorías parlamentarias.

Si no lo hace, ha concluido, "estará siendo cómplice" del bloqueo del PP.

Por otro lado y sobre la detención de dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por una supuesta revelación de secretos debido a la filtración de información reservada a Estados Unidos, Marta Lois se ha mostrado partidaria de exigir a Washington más información sobre lo sucedido.

Podemos, en cambio, cree que el Gobierno de España tiene que facilitar toda la información de este caso, además de ponerse en contacto con la embajadora estadounidense. También se ha mostrado favorable a que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, comparezca en la comisión de secretos oficiales.