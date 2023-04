Sudán.- El Papa pide el cese de la violencia en Sudán y que se retome la vía del diálogo

El Papa ha pedido este domingo el cese de la violencia en Sudán y que se reactive la vía del diálogo para poner fin a los combates que estallaron el 15 de abril entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

"Renuevo mi llamamiento para que la violencia cese lo antes posible y se retome el camino del diálogo. Invito a todos a rezar por nuestros hermanos y hermanas sudaneses", ha dicho Francisco.

Durante el rezo del Regina Caeli en este tercer domingo de Pascua, el Papa reflexionó sobre el Evangelio del día e invitó a los fieles a dedicar cada noche un tiempo para realizar un breve examen de conciencia: "Se trata de releer la jornada con Jesús, abrirle el corazón, llevarle las personas, las decisiones, los miedos, las caídas, las esperanzas, todo lo que sucedió, para aprender gradualmente a mirar las cosas con ojos diversos, con los suyos y no solo con los nuestros", ha detallado.

El Sumo Pontífice sugirió que se puede comenzar hoy dedicando esta noche un momento de oración durante el que cada uno puede preguntarse: "¿Cómo ha sido mi jornada? ¿Cuáles han sido las alegrías, las tristezas, los fastidios, cómo fue, qué sucedió? ¿Cuáles han sido sus perlas de la jornada, quizá escondidas, por las que dar gracias? ¿Ha habido un poco de amor en lo que he hecho? ¿Y cuáles son las caídas, las tristezas, las dudas y los miedos que he de llevar a Jesús para que me abra vías nuevas, me conforte y me anime?".