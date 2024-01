Sudán.- El jefe del Ejército anuncia un refuerzo de las ofensivas contra las RSF para "expulsarlas de todas partes"

Al Burhan dice que las FFAA "dejarán de defenderse" y que "atacarán y avanzarán" desde "todas partes" del país africano

El jefe del Ejército de Sudán, Abdelfatá al Burhan, ha asegurado que ha dado orden a las Fuerzas Armadas y los grupos armados aliados para incrementar las ofensivas para "expulsar de todas partes" a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, anteriormente su aliado.

"Las Fuerzas Armadas y las fuerzas de los movimientos que firmaron el acuerdo de paz (de 2020) están avanzando a buen ritmo para poner fin a esta rebelión y expulsar (a las RSF) de todos los lugares en los que están", ha manifestado Al Burhan, quien es además presidente del Consejo Soberano de Transición.

"Desde hoy, dejaremos de defendernos. Atacaremos y avanzaremos, con las fuerzas de los grupos. En todas partes. Desde Darfur, desde los estados del este, el centro y el norte, dependiendo de la voluntad y la determinación del pueblo sudanés, que se ha alineado con las Fuerzas Armadas para hacer frente a estos rebeldes", ha subrayado.

"Las Fuerzas Armadas no cambiarán sus posiciones, no darán marcha atrás y no perdonarán a nadie que haya violado el honor del pueblo sudanés, robado sus propiedades y afectado la seguridad y estabilidad de los ciudadanos", ha dicho, según ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

A pesar de ello, ha insistido en que está dispuesto a un proceso de negociaciones si las RSF abandonan los lugares que han ocupado en su ofensiva. Así, ha dicho que está abierto a hablar con Dagalo, alias 'Hemedti', si bien ha insistido en que "lo que fue tomado por la fuerza puede recuperarse por la fuerza".

"No aceptaremos negociaciones que no satisfagan al pueblo sudanés y que no estén basadas en pilares firmes y sólidos que preserven el orgullo y la dignidad del pueblo sudanés. Deben abandonar los lugares civiles y las viviendas de los ciudadanos, así como devolver lo saqueado", ha argumentado.

En este sentido, ha acusado a las RSF de "engañar" a la población y ha abundado en que son los paramilitares "los que atacan a ciudadanos indefensos". "Perseguiremos al líder de la rebelión para que rinda cuentas por los actos de su milicia, incluidos robos, saqueos, asesinatos y violaciones", ha reseñado.

Al Burhan ha pedido además a los políticos sudaneses que busquen soluciones "dentro del país, no fuera" y ha reiterado que no aceptará ninguna de las propuestas que presente la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD), tras las críticas al bloque por lo que considera como una cercanía a las posturas de las RSF.

La guerra entre el Ejército y las RSF estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar --ahora declarado como rebelde-- en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir.

El conflicto ha devastado totalmente el país africano y generado una de las mayores crisis humanitarias en tiempos recientes en África. Los combates han dejado hasta ahora casi ocho millones de desplazados, según ha indicado este mismo miércoles el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.