Sudán.- El experto en DDHH de la ONU para Sudán visita el país africano y pide el fin del estado de emergencia

El experto en Derechos Humanos de Naciones Unidas para Sudán, Adama Dieng, ha exigido a las autoridades sudanesas que pongan fin al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, que levanten el estado de emergencia y garanticen investigaciones imparciales sobre Derechos Humanos.

"He acogido con beneplácito la liberación informada de no menos de 100 personas detenidas esta semana y he pedido la liberación inmediata de todos los demás que aún están detenidos", ha subrayado, además, en una conferencia de prensa durante una visita oficial de cinco días al país.

En este sentido, ha mostrado "preocupación" por la extensión de los poderes, garantizados a través de la ley, a las fuerzas de seguridad durante el estado de emergencia y la "inmunidad temporal de enjuiciamiento" otorgada a estas fuerzas.

Asimismo, ha dado la bienvenida a "mecanismos judiciales por parte de la Fiscalía General para investigar presuntas violaciones al derecho a la vida y casos de violencia sexual desde el golpe", al tiempo que ha subrayado que estas investigaciones deben ser "rápidas, imparciales e independientes".

"Reiteré mi preocupación por el uso reiterado de fuerza excesiva y munición real por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes desde el golpe de estado del 25 de octubre de 2021 y señalé que, hasta el momento, al menos 82 personas han resultado muertas, más de 2.000 heridas y otros, en su mayoría mujeres, sometidos a actos de violencia sexual", ha detallado.

Dieng, que se ha reunido con altos cargos del Ministerio de Justicia y Asuntos Exteriores, ha visitado la prisión de Soba (en el este de Jartum), donde ha podido hablar con algunos activistas que han sido arrestados recientemente.

"Me conmovieron profundamente los testimonios de pérdida y sufrimiento que escuché de muchas víctimas y sus familiares. Historias de seres queridos asesinados a tiros o heridos mientras participaban en protestas pacíficas y familias a las que se les impidió visitar a sus hijos e hijas en los lugares de detención", ha narrado.

Dieng también ha trasladado a las autoridades sudanesas que la crisis política y económica del país "está contribuyendo al retroceso en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo sudanés, en particular de los más vulnerables, mujeres y niños".

"También expresé mi preocupación por los efectos negativos del Estado de Emergencia en los Derechos Humanos, los ataques a las instalaciones médicas y al personal médico, el hostigamiento a los medios y periodistas, los arrestos y detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas de derechos humanos, y el uso de la tortura y otros malos tratos", ha dicho.

El experto en Derechos Humanos ha acogido "con beneplácito" las garantías de las autoridades sobre su determinación de adherirse a la Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW).

Dieng ha informado, además, en su rueda de prensa que se reunirá con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos la próxima semana para discutir "los hallazgos" de esta visita y del progreso en el país hasta el momento.