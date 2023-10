Sucesos.-El delegado del Gobierno confirma que hay "coincidencias" entre el cadáver hallado y Álvaro Prieto

El delegado en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que el cuerpo ha sido hallado en la zona en la que se iba a buscar este lunes

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado este lunes que hay "algunas coincidencias" entre el cadáver hallado entre dos vagones de tren en la zona de talleres de la estación sevillana de Santa Justa y el joven Álvaro Prieto, desaparecido desde el pasado 12 de octubre cuando perdió el tren que tenía reservado para volver a Córdoba capital tras pasar la noche anterior con unos amigos en Sevilla.

En declaraciones a los medios en Granada, Fernández ha pedido "cautela" hasta que haya confirmación "científica" de que el cadáver hallado es el del joven de 18 años del que no se tenían noticias desde el pasado 12 de octubre. Sobre la búsqueda, ha aclarado que en la zona donde ha sido encontrado Álvaro era en la que estaba prevista la batida este lunes.

Igualmente, ha aclarado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían dado instrucciones a Renfe para que no se movieran los trenes de la zona de talleres, ubicada entre los polígonos industriales Calonge y Store, para "no afectar a la investigación". "La identidad al cien por cien no se puede trasladar, pero todo apunta a que estamos ante la persona desaparecida", ha declarado el delegado del Gobierno en alusión al joven Álvaro Prieto.

La zona donde ha sido encontrado el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto está acordonada ante la expectación que ha levantado la presencia de la Policía Nacional. El cadáver ha sido localizado de manera fortuita al grabar un cámara de televisión las imágenes mientras se emitía un directo para Televisión Española para informar de las labores de búsqueda.