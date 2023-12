Sucesos.-Destapado un fraude a la Seguridad Social de 3,4 millones de euros con 13 personas detenidas

Las tramas estaban relacionadas con sectores como la limpieza, el reciclado o el transporte de mercancías por carretera

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Sevilla una operación contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la jardinería, la limpieza de edificios, la hostelería, el transporte de mercancías por carretera y el reciclado, con un balance de 13 personas detenidas y otras nueve investigadas por seis delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y estafa procesal, que asciende a 3,42 millones de euros.

Las investigaciones comenzaron durante el pasado mes de agosto, cuandola Tesorería General de la Seguridad Social registró varios escritos-denuncias en los que alertaba de las diversas actuaciones irregularesllevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin deeludir sus obligaciones de pago. Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Sevilla, Dos Hermanas y Marchena, según informa la Policía en una nota de prensa.

Los empresarios de las sociedades investigadas "no abonaban sus propiosseguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen debeneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social". En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, "se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas".

Los agentes determinaron la participación delictiva de 22 personas, que "eran principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas y trabajadores que figuraban en connivencia".

Tres empresas de las investigadas están relacionadas con el sector de lalimpieza y la jardinería, dirigidas y gestionadas todas ellas por un mismoadministrador. Las gestiones policiales revelaron la existencia de un grupode firmas "que se fue sucediendo en el tiempo y que compartía recursospersonales y órganos de dirección. Estas empresas fueron utilizadas comomedio o instrumento defraudatorio para eludir responsabilidades personalesy para evitar los posibles embargos de acreedores y, más concretamente,las deudas generadas con la Tesorería General".

"Esta competencia desleal y ventaja competitiva sirve como herramienta degestión empresarial al reducir costes frente a los competidores, y hace queotras empresas del sector no puedan competir, ya que tienen que soportarcostes superiores derivados del cumplimento de la legislación en materia decotización a la Seguridad Social-pago de los seguros sociales, lucrándoselos investigados de una forma ilegal y fraudulenta". De este modo, "no hubo interés de regularizar la deuda por parte de las empresas, ni intención de formalizar aplazamientos o acuerdos, y no presentaron alegaciones a la invitación al pago que se le remitió. Tampoco presentaron el concurso de acreedores pese a concurrir causas legales para ello".

OTROS SECTORES

El entramado empresarial dedicado a la actividad del reciclado fueinterponiendo a diferentes testaferros con el objetivo de dificultar losprevisibles embargos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Fruto de la toma de declaraciones a diferentes trabajadores se pudo corroborar que toda la sucesión empresarial estaba dirigida y coordinada por la misma persona, quien había abusado de forma fraudulenta de la figura de la persona jurídica.

Además se pudo observar, gracias al análisis de los diferentes modelos tributarios de la AEAT, "una clara facturación cruzada entre las sociedades investigadas, las cuales se dedicaban a la misma actividad. Esto demostraría la descapitalización de las primeras sociedades deudoras a favor de las sociedades sucesoras, que en un primer momento estaban libres de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social".

Otra de las investigaciones se centró sobre un entramado empresarial dedicado a la actividad del transporte en carretera, los cuales fueron interponiendo a diferentes testaferros para ocultar a los verdaderos responsables de las sociedades investigadas, además de dificultar las labores ejecutivas de embargo de la TGSS.

Asimismo, se observó como modus operandi la utilización de la figura delconcurso de acreedores, dejando a las sociedades sin masa activa y pasivapara que los acreedores pudieran recuperar las deudas generadas a este organismo público. Además, se constató que continuaron con la actividad del transporte a través de otras sociedades en las que interpusieron a testaferros, las cuales generaron grandes beneficios superiores a los cuatro millones de euros en un intervalo muy corto de tiempo.