Sucesos.-Buscan a un hombre que desapareció en la madrugada del viernes tras marcharse del hospital sin el alta

La Policía Nacional de Huelva busca a Manuel Fresno Castillo, un hombre de unos 70 años que despareció tras marcharse sin el alta de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez en la madrugada del pasado viernes, donde acudió para curarse unas heridas producidas por una caída en su calle.

Según ha indicado su hijo a Europa Press, el hombre salió por su propio pie de Urgencias a las 2,30 horas de la madrugada y desde entonces no saben nada de su paradero, motivo por el que interpusieron la denuncia por su desaparición en la comisaría de la Policía Nacional el pasado domingo tras dos días sin conseguir comunicarse con él.

Asimismo, ha indicado que el último día que pudieron hablar con el desaparecido por teléfono fue el pasado jueves antes del incidente, por lo que fueron a buscarlo a su domicilio sin suerte, al tiempo que ha explicado que tampoco los vecinos --que alertaron a la ambulancia tras su accidente-- han vuelto a verlo desde su marcha al hospital.

Además, su hijo ha señalado que "no es habitual que no coja el teléfono", por lo que creen que "lo ha debido de perder", toda vez que ha indicado que es un hombre con unas rutinas "muy marcadas" que "no está cumpliendo".

Por ello, ha pedido ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de esta persona, una vez que la familia no tiene constancia de que haya hecho uso de ningún taxi de Huelva tras preguntar a las empresas del sector en la capital.

Aunque desconocen la ropa que llevaba puesta en el momento de su desaparición, su hijo ha explicado que suele vestir pantalón vaquero claro y camisas de cuadros, de manga corta en este tiempo. Además, Manuel Fresno es un empresario de la construcción ya jubilado "muy conocido en Huelva" y tiene un bigote "muy característico".

Por su parte, desde la Policía Nacional han explicado que el grupo de Judicial se encuentra investigando la desaparición de esta persona para conseguir dar con su paradero.