Sucesos.- Tres detenidos, dos de ellos a prisión, acusados de atracar con arma blanca un estanco de la capital

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a tres varones, de entre 23 y 47 años y con antecedentes todos ellos, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, después de que atracaran un estanco encapuchados y cuchillo en mano.

Los hechos tuvieron lugar hace unas semanas, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana recibieron un aviso del Cimacc-091 para acudir a un estanco de la ciudad, desde donde alertaban de un robo, según ha informado este jueves el CNP.

La víctima relató a los agentes que acababa de abrir el establecimiento y mientras estaba en el almacén escuchó cómo se abría la puerta de entrada, por lo que se acercó para atender al supuesto cliente, Entonces vio a dos hombres encapuchados y llevando cada uno de ellos un cuchillo.

Sin mediar palabra lo acorralaron y acercándole uno el arma le dijo 'si no me dices donde está el dinero, te corto el cuello'. La intimidación y agresividad de uno de los presuntos autores aumentaban, ya que no paraba de hostigarle para que el empleado le diera la clave de acceso a la caja fuerte a la vez que le zarandeaba y le apuntaba más con el cuchillo en el cuello.

Todo ello ocurría, además, mientras el otro varón se hacía con la recaudación del interior de la caja registradora y buscaba la forma de llevarse la caja fuerte. Así, ante la negativa de la víctima a facilitar su clave, el otro comenzó a arrastrarla para llevársela. Sin embargo, por sus dimensiones y porque justo en ese instante entró una clienta al local huyeron sin causar lesiones a la víctima.

Los policías encargados de la investigación iniciaron diversas gestiones para esclarecer el suceso y, dada su experiencia en este tipo de hechos, apuntaron la probable existencia de una tercera persona que los estuviera esperando fuera del estanco con un vehículo para huir lo más rápido posible y evitar ser interceptados.

Las pesquisas confirmaron este extremo, ante la rapidez con la que se fueron del lugar y lo laborioso que fue su seguimiento y localización por parte de los agentes que se dedicaron a su búsqueda instantes después de ocurrir los hechos.

De esta forma, agentes del Grupo de Investigación UDEV-Patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial identificaron, localizaron y detuvieron en un primer momento a los dos hombres que llevaron a cabo el atraco y con unos días de diferencia al tercer implicado, conductor del vehículo que los estaría esperando en el exterior.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y esta decretó el ingreso en prisión para los dos que accedieron de forma física al local, según ha precisado la Policía Nacional.