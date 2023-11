Sucesos.- La Policía Local de Cádiz interpone más de 60 multas en una semana por distracciones al volante

La Policía Local de Cádiz ha iniciado una campaña para controlar las distracciones al volante, en la que durante su primera semana en vigor se han llegado a interponer un total de 61 denuncias, en mayor número por utilizar el teléfono móvil mientras se conduce.

Esta campaña se prolongará hasta final de año, realizándose en 2024 de manera aleatoria en diferentes periodos, ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

En concreto, en esta primera semana se han puesto 16 multas por hacer un uso indebido del móvil, diez por no usar el cinturón de seguridad, nueve por realizar giros prohibidos, ocho por circular con la ITV caducada, tres por saltarse semáforos en rojo y una multa por arrojar colillas por la ventanilla del conductor y otra por no tener en vigor el seguro del coche. Además, se han interpuesto otras 16 sanciones de las que no se han especificado las causas.

Desde el Ayuntamiento han señalado que en los últimos meses han detectado un aumento de accidentes por distracciones al volante, sobre todo por el uso de teléfonos móviles, una infracción catalogada como grave y que conlleva una multa de 200 euros y la retirada de seis puntos del carné.

Para la realización de esta campaña se utiliza un vehículo camuflado de la Policía Local con personal uniformado en su interior, perteneciente a la sección de motoristas, con el fin de localizar de forma efectiva a los infractores.

MÁS DE 1.200 MULTAS POR INFRACCIONES CON PATINETES ELÉCTRICOS

Además, en el Ayuntamiento continúa con su campaña de concienciación sobre el uso del patinete eléctrico. A este respecto, en los últimos tres años la Policía Local ha interpuesto 1.240 multas por infracciones con este tipo de vehículos de movilidad personal. Esto supone que uno de cada cinco accidentes que se producen en la ciudad de Cádiz son a causa de una infracción al frente de estos patinetes.

Según el Ayuntamiento, este año 2023 se ha logrado estabilizar las infracciones por VMP, que desde el 2019 crecían un 40% de media cada año. Así, hasta finales de agosto se habían registrado 50 accidentes por infracciones con los patinetes eléctricos, una cifra que daría de promedio unos 75 en total en 2023, ligeramente inferior al pasado año.