Sucesos.- Muere un guardia civil tras recibir un disparo cuando dio el alto a un coche en Huétor Vega

Un guardia civil ha fallecido en la madrugada de este lunes al recibir un disparo cuando estaba de patrulla en Huétor Vega (Granada), donde recibió un tiro que le hirió de gravedad e hizo necesaria su evacuación al Hospital de Campus de la Salud, donde murió posteriormente, según han informado a Europa Press fuentes sanitarias y del Instituto Armado.

Los hechos se desencadenaron a raíz de que el agente parara a un coche sospechoso en Huétor Vega, tras lo que se habría producido el disparo contra él. Hasta el momento no se han producido detenciones y no han trascendido más datos a fin de no entorpecer la investigación.

El agente, que formaba parte de una patrulla en servicio de La Zubia, llegó al centro sanitario es estado muy grave sobre las 4,00 horas y fue sometido a una intervención quirúrgica, pero finalmente no ha podido salvar la vida.