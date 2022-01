Sucesos.- Los bomberos sofocan un fuego en el cuadro de contadores eléctrico de un céntrico bloque de pisos

Equipos de Parque de Bomberos y de la Policía Local se han movilizado ante un aviso de incendio en el número 6 de la Avenida de Madrid, en las proximidades de la confluencia con la Avenida de Granada. Los alertantes han advertido sobre las 7,55 horas de que había acumulación de humo en la caja de escaleras del bloque, a consecuencia, según los primeros datos, de un fuego en los contadores eléctricos.

El Ayuntamiento ha informado de que se han desplazado al lugar una dotación de nueve bomberos, al mando de una bomba urbana pesada, una autoescala automática y el furgón de salvamentos.

Una vez comenzado el servicio, se ha podido controlar la situación con extintores, por lo que el incendio en sí no ha llegado a producirse, aunque sí una gran humareda. Ello ha permitido que no fuera necesario evacuar a todos los residentes, a los que, eso sí, se les ha pedido que no salgan de sus domicilios hasta que se restablezca la normalidad.

Tampoco se han registrado heridos ni afectados por inhalación de humo. La movilización de los equipos de emergencia, entre los que también se han incluido medios sanitarios, que han acudido de forma preventiva, ha contado con el apoyo de dos patrullas de la Policía Local que ha dispuesto a agentes en esta arteria de la capital, que soporta un gran tráfico de vehículos, para evitar complicaciones y facilitar la labor del personal de emergencias.