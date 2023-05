Sucesos.- Investigan el hallazgo del cadáver de un hombre en el mar en Pilar de la Horadada

La Guardia Civil está investigando el hallazgo del cadáver de un hombre en el mar, en la playa de Las Higuericas de Pilar de la Horadada (Alicante), según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

El cuerpo sin vida del hombre ha aparecido este martes, a las 10.00 horas, cuando unos testigos han avisado del hallazgo. Hasta el lugar se ha desplazado un equipo de la Policía Judicial de Pilar de la Horadada.

El varón no presentaba signos de violencia y no iba identificado, aunque las mismas fuentes han precisado que podría ser de origen norteafricano. Las primeras hipótesis de la Guardia Civil, todavía no confirmadas, apuntan a que el hombre podría haber caído de una patera intentando llegar a tierra.

Desde el mes de mayo, en la costa de Dénia se han encontrado los cadáveres de varias personas. En concreto, el pasado 24 de marzo hallaron los cuerpos sin vida de dos hombres --uno de 20 años y el otro de entre 35 y 40--, mientras que el 12 de abril encontraron a otras dos personas fallecidas.