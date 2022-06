Sucesos.- Investigada en El Campillo la cuidadora de una anciana por usar su tarjeta para hacer compras on line

La Guardia Civil investiga a una persona por su implicación en un delito de uso fraudulento de tarjeta de débito por usar la tarjeta de débito de la anciana a la que cuidaba en El Campillo (Huelva) para hacer varias compras on line.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones comenzaron cuando una vecina de El Campillo, en representación de su madre de 85 años de edad, interpuso una denuncia donde manifestaba que la tarjeta de débito de ésta había sido utilizada para realizar 15 compras a través de una plataforma de venta online, así como que el valor de lo comprado ascendía a 1.388,23 euros, todo ello sin conocimiento ni autorización de su madre y titular de citada tarjeta.

Por ello, se iniciaron las investigaciones y se contactó telemáticamente con la empresa para solicitar los datos de las compras realizadas con la citada tarjeta, dirección de envío de los objetos comprados, o cualquier otro dato que pueda facilitar la identificación del comprador.

Tras solicitar a la Autoridad Judicial competente Mandamiento Judicial, se requirió a la citada empresa los datos interesados para la investigación policial de forma que tras ser recibidos los agentes averiguaron que las compras fraudulentas habían sido realizadas por la cuidadora de la perjudicada que era vecina de la misma localidad.

Asimismo, desde la Guardia Civil han indicado que la propietaria de la tarjeta, además de su avanzada edad, tenía diagnosticada una demencia por lo que la empleada, para desempeñar sus funciones, tenía pleno acceso al domicilio y por lo tanto a la tarjeta física para realizar las compras. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado Número 2 de Valverde del Camino (Huelva).

PREVENCIÓN

La Guardia Civil, a través de videoconferencias desarrolladas en el marco del Plan Mayor de Seguridad, realiza charlas por las localidades onubenses en asociaciones de tercera edad, centros de mayores y ayuntamientos previniendo de las estafas más comunes que pueden llegar a sufrir personas de avanzada edad.

Entre ellas figuran los usos fraudulentos de tarjetas bancarias, por lo que realizan varias recomendaciones como nunca dejar a la vista el número de tarjeta ni facilitarlo a otra persona, si no se usa la tarjeta habitualmente, vigilar que siga en tu poder; no anotar bajo ningún concepto los números secretos junto a la tarjeta ni llevarlos escrito en carteras o bolsos; comprobar los extractos del banco para detectar movimientos sospechosos y evitar como número secreto datos de fácil obtención --fecha de nacimiento, DNI, etc.--.

En caso de no realizar compras online, es mejor desactivar en la entidad bancaria los servicio de compra por Internet. Los colectivos de mayores que estén interesados en solicitar este tipo de charlas, pueden contactar con el Puesto de la Guardia Civil más cercano donde serán informados de los trámites a seguir.