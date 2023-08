Sucesos.- El hombre hallado muerto en la Flecha del Rompido no presenta signos de violencia

El cadáver del hombre hallado muerto este domingo en la orilla de la Flecha del Rompido, en el término municipal de Lepe (Huelva), no presentaba signos de violencia, según han indicado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, que ha apuntado que este mismo lunes se iba a practicar la autopsia.

Desde el Instituto Armado han señalado que este domingo se abrió el protocolo judicial al no certificarse las causas de la muerte, por lo que, hasta que no se conozcan estas causas a través de las pruebas forenses, permanecerá abierta la investigación, aunque todo parece indicar que se trata de un ahogamiento.

A este respecto, han explicado que, normalmente, cuando se trata de una persona joven --en este caso se trata de un hombre de 40 años y de nacionalidad española--, no se certifican las causas de la muerte por parte de los servicios sanitarios hasta que el forense no las determine, por lo que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación a la espera de los resultados, toda vez que sí han indicado que no presenta signos de violencia.

El Teléfono 112 recibió este domingo a las 8,20 horas una llamada que alertaba de un varón posiblemente fallecido en la orilla, donde había sido expulsado por el agua, según los alertantes. Desde la sala coordinadora se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local que se desplazaron al lugar a la zona.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento y la activación del protocolo judicial. Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se ha producido este suceso.