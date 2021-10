Sucesos.- Detenido un hombre tras agredir a una mujer y amenazar al guardia civil que acudió a auxiliarla

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por agredir a una mujer en la vía pública y, amenazar, a un agente de la Benemérita fuera de servicio que intervino para auxiliar a la víctima.

Los hechos sucedieron sobre las 19.15 horas de este lunes, en la localidad de Sueca (Valencia), cuando un agente que se encontraba fuera de servicio se percató de que un hombre estaba presuntamente agrediendo a una mujer en plena calle.

El agente observó cómo un hombre, de mediana edad, estaba sujetando a una mujer de forma violenta por los brazos, y la empujaba de forma agresiva contra una farola, por lo que ella se golpeó la cabeza. Además, la tiró al suelo para continuar agrediéndola.

El agente se dirigió hacia ellos y se identificó como guardia civil, momento en el cual el agresor el lugar de los hechos. El agente permaneció "en todo momento junto a la víctima, prestándole los primeros auxilios y tranquilizándola", explica el Instituto Armado en un comunicado.

Mientras el agente estaba solicitando apoyo de la patrulla de servicio de dicha localidad, el autor regresó al lugar para acercarse a la víctima, lo que impidió el guardia civil. El agresor, haciendo caso omiso a las advertencias para se alejara de la mujer, comenzó a enfrentarse al agente, con el que forcejeó.

"ME HE QUEDADO CON TU CARA"

Asimismo, le amenazó verbalmente diciéndole: "Me he quedado con tu cara, tú no sabes quién soy yo, ya nos encontraremos por la calle".

Finalmente, el agresor, de 36 años y origen georgiano, fue detenido por la Guardia Civil de Sueca por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y atentado a agente de la autoridad. Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Sueca.