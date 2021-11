Cs subraya que "PSOE, Podemos y Vox hacen pinza para dejar caer las cuentas de los andaluces"

La portavoz de Cs en el Parlamento de Andalucía, Teresa Pardo, ha subrayado este miércoles durante el turno de posicionamiento de su grupo parlamentario en el debate y votación de las tres enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos de 2022 que "hoy PSOE, Podemos y Vox hacen la pinza para dejar caer las cuentas de los andaluces", de las que ha indicado que "eran el marco perfecto para la estabilidad" de la Comunidad Autónoma.

En el caso de Vox, Pardo ha sostenido que "aparecen en la foto con la izquierda y la extrema izquierda", por lo que ha sostenido que "se les cae la careta" tras argumentar que "sólo le interesan las elecciones y las urnas".

Tras subrayar el compromiso del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, Pardo ha asegurado que "se me abran las carnes de que cojan la Consejería de Educación", en referencia a Vox, planteamiento al que ha sumado la posibilidad de que gestionen la Consejería de Igualdad "después de escuchar las barbaridades que dicen" y anunciar antes estas hipótesis que "vamos a seguir trabajando para ser el dique de contención para que los extremos no gobiernen Andalucía".

"Se han equivocado ustedes, no sé si con el socialismo se acaba, sé que ustedes abrazan al socialismo", ha sostenido Pardo en referencia a Vox, mientras ha presentado al Gobierno andaluz como "un ejemplo de gobernabilidad".

Las recriminaciones de Pardo hacia el comportamiento del PSOE con el proyecto de Presupuesto para 2022 han incluido referenias a "con Bildu sí, pero con un Gobierno conservador y liberal, no; con Bildu, sí, pero con Andalucía, no", planteamiento antes de reclamar que "corten las cuerdas con el señor Sánchez, dejen de ser títeres, cierren la delegacion de Sánchez y abran la del andalucismo".

"Si piensan que este Gobierno va a parar se equivocan de parte a parte", ha afirmado la portavoz parlamentaria de Cs, mientras que ha descrito al portavoz de Vox, Manuel Gavira, como "radicalizado siguiendo las directrices" de la dirección nacional de su partido, y ha presentado el Gobierno de coalición de PP y Cs como "un ejemplo de lealtad y gobernabilidad".

"Garantizo que se va a acabar con que el dinero de los desempleados acabe en los clubs de alterne, que el Presupuesto va a acabar en la cloaca de los ERE", ha proseguido afirmando Pardo en sus reproches hacia las filas socialistas, convencida de que "dejan caer unas cuentas esenciales para revertir la situación económica y social, para reforzar los pilares esenciales de la sanidad, la educación y la dependencia".

"Qué ha cambiado", se ha preguntado de forma retórica Teresa Pardo para explicar los sucesivos cambios de estado de ánimo del PSOE en la negociación del Presupuesto y colegir entonces que "ha sido una directriz de Sánchez y la sumisión del PSOE". "No había intención de aprobar el Presupuesto", ha remachado.

La portavoz parlamentaria de Cs ha sostenido que "los andaluces no merecían esto, saliendo de una pandemia, con el repunte de los índices" y ha considerado sobre el comportamiento de los grupos de la oposición que "pensaba que iban a venir a materializar la responsabilidad del cargo" porque "son representantes públicos de los andaluces, no de intereses personalistas y partidistas".

"Ustedes, PSOE, Podemos y Vox han tenido el único objetivo de torpedear, bloquear las cuentas de Andalucía", ha reiterado Pardo, quien ha apelado a "la irresponsabilidad de que con su voto van a frenar el crecimiento de Andalucía, van a cortarle las alas a Andalucía".

Pardo ha recordado que los grupos de la oposición no han podido poner "ni una sola pega a este Presupuesto" tras subrayar que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, "ha conseguido los mejores Presupuestos para esta tierra" y recordar que "van a votar no a más de 1.100 millones para sanidad, 12.900 millones para los andaluces en saidad; más de 8.000 millones para educación y 2.670 millones para dependencia". "No son conscientes de ello", ha remachado la portavoz de Cs.