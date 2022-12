PP subraya que ni alcaldesa de Marbella ni el Ayuntamiento están investigados

El portavoz del PP-A, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este viernes que ni la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ni el Ayuntamiento marbellí han sido investigados por "ningún juzgado", pese a que el "PSOE tiene muchísimo interés en que parezca que sí" lo están.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Almería al ser interpelado sobre la posible financiación irregular del PP, tras la desarticulación de la supuesta filial en España de una organización criminal sueca vinculada a Lars y Joakim Broberg, marido e hijastro de la regidora de Marbella.

"Invitaría al Partido Socialista que hiciera una reflexión acerca de qué y cuántos altos cargos en Andalucía tienen a su pareja imputada y qué responsabilidad tienen esas parejas por el hecho de que su cónyuge esté imputado. Creo que las prisas y la desesperación nunca son buenas compañeras de viaje, porque normalmente se le pueden acabar volviendo a uno en contra", ha dicho.

Preguntado por la posible financiación del PP con el dinero del marido de la regidora, Fernández-Pacheco ha respondido: "Evidentemente, no tengo constancia yo, y no tienen constancia los juzgados".

"Actualmente, insisto, la alcaldesa de Marbella no está siendo investigada. El Ayuntamiento de Marbella tampoco está siendo investigado. Quien está siendo investigado es el marido de la alcaldesa, y la alcaldesa de Marbella no es la única dirigente política que tiene a su pareja imputada en Andalucía y no por ello es responsable", ha resaltado.