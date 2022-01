Subirats aboga por un "federalismo fáctico" sin reformas institucionales

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha abogado por avanzar hacia un "federalismo fáctico", en el que el Gobierno pacte sus políticas con las administraciones autonómicas y que no requiera por ahora de reformas institucionales difíciles de abordar en un contexto de "crispación" política.

En una entrevista en "La Vanguardia", el ministro catalán ha defendido que hay que reforzar la cogobernanza que se ha practicado durante la pandemia a través de las Conferencias de Presidentes para que las políticas "sean más pactadas de forma estructural".

"Nos jugamos en ello la madurez de este sistema compuesto. Las autonomías se han consolidado y este gobierno central tiene que reforzar este casi federalismo que está funcionando. La fuerza del territorio gana peso y esto no es estructural", ha indicado.

Subirats ha precisado que, a su entender, es "obvio" que hay que reformar la Constitución, pero ha cuestionado que sea conveniente "abrir ese melón" en un ambiente de "crispación" como el que hay actualmente en el Congreso de los Diputados.

"No conseguimos ni siquiera modificar el Consejo General del Poder Judicial", ha resaltado el ministro.

A su juicio, la actitud que está manteniendo el PP en la oposición y la presencia de Vox favorece los acuerdos entre los partidos que tienen "una visión más plural del país".

En relación con su cartera, el ministro de Universidades ha defendido la necesidad de impulsar una nueva ley orgánica universitaria, para la cual no ha fijado un calendario.

"Tengo claro que no empezaré de cero. Se ha hablado con todos los sectores y ya hay un trabajo hecho. Es cierto que hay opiniones distintas, pero lo que me preocupa son las coaliciones de bloqueo, gente que no está de acuerdo entre ellos, pero sí en bloquear el cambio", ha expuesto.