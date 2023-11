La subida de precios provoca un aumento en el coste del turrón de Castuera con respecto a la campaña anterior

La campaña navideña del turrón de Castuera (Badajoz) comenzó a mediados del mes de agosto y se encuentra en estos momentos a pleno rendimiento, aunque a un precio superior por cuenta de una subida del dos por ciento de los precios con respecto a la campaña pasada.

Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press Televisión el gerente de la fábrica de turrones 'Dos Hermanos' de Castuera, Antonio Fernández, quien ha subrayado que el producto está "un poquitín" más caro debido a la "subida de los gastos" que "no hay quien los pare", y del coste de ingredientes como el azúcar, que "también ha subido bastante".

En la fábrica de turrones 'Dos Hermanos' de esta localidad pacense, se fabrican "alrededor de 200.000 kilos de turrones al año" y, aunque en campaña navideña se vende "el 70 o el 80 por ciento" del producto fabricado, el resto de meses también se comercializa, aunque "muy poquita cosa".

De este modo, el gerente de 'Dos Hermanos' ha explicado que en su fábrica los turrones se elaboran utilizando como ingredientes principales "la almendra, la miel y el azúcar". Así, a través de un proceso mecanizado, estos productos "se echan en unas perolas y se baten" y, una vez tienen "el punto deseado", se añade la almendra tostada para que salga el turrón "en buenas condiciones".

"Yo no he conocido otra fórmula que la que me enseñaron desde chiquinino y aquí nos tienen con la misma", ha incidido Fernández, al tiempo que ha resaltado que su familia cuenta con "varias generaciones" de artesanos turroneros que llevan fabricando este producto navideño "durante toda la vida".

EL TURRÓN MÁS DEMANDADO, "EL DE TODA LA VIDA"

Estos turrones, según ha contado el dueño de la fábrica, son exportados a "toda Europa", así como a países como "Costa Rica o China" donde también degustan este producto extremeño.

Por otro lado, este año han sacado "algunas novedades" al mercado, como mazapán con sabor a fresa, kiwi o arándanos, que se suman a las almendras o el mazapán "de toda la vida", aunque "el turrón clásico" sigue siendo "el más demandado", según ha reconocido.

Finalmente, Fernández ha subrayado que la localidad pacense de Castuera es "tan antigua" como el "primer pueblo que hizo turrón en España" pero, a su juicio, "le falta publicidad".