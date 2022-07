La subida del IPC refuerza una inflación que durará meses y otras noticias que debes conocer

1. La subida del IPC refuerza una inflación que afectará al bolsillo de los españoles durante meses

Audio

El análisis de estos datos dejan una conclusión clara entre los expertos, la inflación no caerá en un corto plazo y habrá que esperar al año que viene para ver algunos atisbos de relajación. "Esta inflación se ha cronificado de alguna manera. No estoy diciendo que vaya a ser a muy largo plazo, pero no esperaría a caídas de la inflación importantes hasta por lo menos el año que viene", explicaba a COPE José Emilio Bosca, catedrático de la Universidad de Valencia.

2. La Ley de Memoria Democrática en 5 claves: de la ampliación hasta 1983 a las lenguas cooficiales como víctimas

Audio

El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática, un texto que ya fue avalado en la Comisión Constitucional con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al 'no' del PP, Vox y Ciudadanos. Esquerra Republicana optó por la abstención porque, aunque aprecia tras los últimos cambios introducidos, le sigue pareciendo insuficiente.

3. Emiliano García-Page sobre la Ley de Memoria Democrática: “Me deja intranquilo depender de Bildu”

Vídeo

El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática, un texto que ya fue avalado en la Comisión Constitucional con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al 'no' del PP, Vox y Ciudadanos. Entre las medidas se destacan el renombramiento del Valle de los Caídos, las lenguas cooficiales pasan a ser consideradas “víctimas” de la etapa franquista, el régimen franquista se considera ilegal, así como los tribunales creados a partir del golpe de Estado del 36, entre otras.

4. El Congreso aprueba de forma exprés la tramitación de la reforma del Consejo General del Poder Judicial

El Pleno del Congreso ha aceptado este miércoles tramitar la reforma exprés promovida por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) devolviendo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su capacidad de designar a sus dos candidatos a la corte de garantías.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

5. Más de 130.000 refugiados ucranianos gozan de protección temporal en España

Más de 130.000 personas que han tenido que huir de Ucrania por la guerra han recibido en España protección temporal, concedida por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior, desde el pasado 10 de marzo hasta este miércoles. Según informa el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska, España ha superado ya las 130.000 protecciones temporales a refugiados ucranianos hasta alcanzar las 130.220 tramitadas y concedidas por la Policía Nacional.