La subdelegada subraya los bajos índices de criminalidad en Huelma y el alto porcentaje de resolución de delitos

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha destacado los bajos índices de criminalidad en Huelma (Jaén), así como el alto porcentaje de resolución de los delitos que se denuncian por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Así lo ha señalado tras el análisis de las estadísticas realizado en la Junta Local de Seguridad, que se ha celebrado en sesión ordinaria y que ha estado copresidida por la representante del Ejecutivo y por la alcaldesa de la localidad, Ana María Guzmán. Ambas han valorado que la tasa de delincuencia se sitúe seis puntos por debajo de la media provincial y casi 25 puntos de la media nacional.

"Son datos buenos, tanto desde el punto de vista del municipio, como en el ámbito de toda la provincia. No obstante, no queremos ser autocomplacientes y seguir trabajando para mantenerlos, una cuestión que no es sencilla", ha dicho Madueño. A la reunión han acudido mandos de la Comandancia de la Guardia Civil y los responsables de la Policía Local.

La subdelegada y la alcaldesa han hecho un llamamiento para potenciar la colaboración ciudadana y, de este modo, "mantener un frente común" contra todas las formas de delincuencia. Madueño ha defendido la importancia de celebrar reuniones como la desarrollada en Huelma porque permite mantener un contacto permanente con los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas al ciudadano.

Para la subdelegada del Gobierno, "las medidas preventivas en materia de seguridad son fundamentales por lo que es necesario potenciar la colaboración ciudadana que es vital para la labor de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". En el encuentro también se ha destacado el papel de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, quien mantiene las tasas de delincuencia en su demarcación "muy por debajo de la media nacional".

En este sentido, y con respecto a la situación de Huelma, la subdelegada ha explicado que la tasa de criminalidad está en torno a 26,6 delitos por cada mil habitantes. La Guardia Civil ha confirmado que ha habido un ligero incremento de delitos. No obstante, según Madueño, ese porcentaje "apenas es significativo y se ha respondido con un incremento de la tasa de resolución, que se sitúa en el 50,6 por ciento, siete puntos más que hace un año".

La subdelegada ha destacado que "se resuelven más de la mitad de los delitos que se denuncian" por lo que "todos estos datos hacen que se pueda decir que Huelma es municipio muy tranquilo", al tiempo que ha incidido en la colaboración ciudadana y, sobre todo, en "no bajar la guardia"

Por otro lado, en la reunión, la alcaldesa ha informado de las distintas actividades que se celebrarán en el municipio con motivo de las Feria. La subdelegada se ha comprometido a que se destinará el máximo número posible de efectivos para estas fiestas, en las que se espera una importante afluencia de personas.