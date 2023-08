Subdelegada del Gobierno traslada "buenas sensaciones" sobre heridos en la explosión y pide esperar al informe técnico

La subdelegada del gobierno de España en Valladolid, Alicia Villar Pérez, ha trasladado este miércoles "buenas sensaciones" sobre las personas que se encuentran hospitalizadas tras la explosión de gas acontecida la pasada noche y ha pedido esperar al informe técnico antes de avanzar las causas por las que se ha producido esta catástrofe.

En declaraciones a los medios desde la calle Goya, ha detallado que tras visitar los centros hospitalarios donde se encuentran los afectados puede "transmitir buenas sensaciones". "Sobre todo para tranquilizar a la familia y a los amigos", ha añadido, a la par que ha lamentado que se trata de un "desgraciado" accidente.

Preguntada precisamente por las causas del mismo, ha señalado que están aún por determinar y no ha confirmado si se trata de un suceso accidental: "Yo no puedo confirmar nada, en principio parece un suceso accidental, pero yo no me atrevo a afirmar nada".

Así, ha hecho hincapié en que los técnicos todavía están valorando, que hace una hora las llamas se habían reavivado "un poquito" y han tenido que volver a intervenir bomberos para apagarlas, por lo que ha apuntaso que es "un poco pronto para determinar las causas".

Por ello, ha pedido "paciencia", aunque sí que ha señalado que "a simple vista" se ve que los daños estructurales son "importantes" y que están trabajando en dar una solución habitacional a las personas que han sido realojadas en tanto se decide qué pasa con el edificio.

Sobre los vecinos de los edificios laterales, Villar ha señalado que van a evaluar las estructuras, se tomarán las precauciones oportunas y si fuera necesario se desalojaría. Con todo, ha transmitido "un mensaje de esperanza" y ha pedido prudencia, al tiempo que ha elogiado el trabajo de los técnicos, bomberos, personal de emergencias y limpieza.